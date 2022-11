OE 2023 é otimista. Mas esqueceu as empresas?

Depois de apresentado e aprovado na generalidade, o Orçamento do Estado para 2023 segue e a perspetiva de mudanças passa agora para a discussão na especialidade, onde, apesar de o PS prometer ser uma maioria de diálogo, não se espera grandes mudanças.

O contexto de guerra na Ucrânia e hiperinflação levou a que o OE2023 contivesse várias medidas de apoio às famílias como pagamento do apoio de 125 euros, atualização de escalões de IRS, aplicação de um novo modelo de retenção na fonte, limitação a 2% das rendas das casas, aumento do IAS acima da inflação, entre outros.

Não temos dúvidas de que a grande prioridade do governo é o apoio às famílias. Mas a grande questão que se coloca é: e as empresas? O que é que estamos a fazer, enquanto sociedade, para torná-las mais competitivas ou para captar investimento direto estrangeiro? Em que áreas estratégicas é que nos queremos posicionar?

Numa rápida análise ao OE, podemos verificar que as principais medidas de apoio às empresas se limitam a isto:

• Estímulo de investimento ao RFAI, que passa para 30% em linha com a atualização dos limites de auxílio regional;

• Prazo para deduzir prejuízo fiscal ilimitado;

• Majoração de 20% sobre gastos com energia;

• Apoio à capitalização que resulta da fusão de benefícios fiscais já existentes (DLRR e RCCS).

É fácil de perceber que, à exceção da majoração dos 20% sobre os gastos com energia, todas as restantes medidas apenas alteram normas já existentes e têm um reduzido impacto imediato no dia-a-dia das empresas.

O governo opta por não avaliar já nesta fase o SIFIDE e deixa de fora medidas como elegibilidade da inovação tecnológica e cashback (reembolso do incentivo), para que seja possível aumentar a competitividade das empresas, bem como ampliar a regulação dos fundos para utilizarmos este instrumento como uma medida de apoio ao crescimento das empresas.

Já ouvimos o ministro das Finanças esclarecer que o governo vai entregar uma proposta autónoma para intervir no SIFIDE (em discussão no webinar de 14 de novembro da FI Group e LLYC). O que será importante perceber é se essas alterações chegarão a tempo do próximo ano ou se 2023 será mais um ano em que continuaremos a desperdiçar o potencial do tecido empresarial em matéria de I&D e inovação.

Isto é ainda mais válido num ano em que, ao contrário das instituições internacionais, o governo vê o PIB a crescer 1,3% (quando o FMI estima 0,7%).

Enquanto ainda estamos a tempo e as propostas de alteração ao OE estão a ser entregues, gostaríamos que o governo respondesse a esta questão: e as empresas?

António Valente é diretor Comercial do FI GROUP