Olá Barbie, vamos festejar

A vida em plástico é fantástica, pelo menos para Greta Gerwig, Margot Robie e Ryan Gosling, que este fim-de-semana alcançaram um marco histórico: o filme "Barbie" da Warner Bros. ultrapassou os mil milhões de dólares nas bilheteiras, ou 908 milhões de euros. É a primeira vez que um filme realizado por uma mulher, Gerwig, alcança este volume de receitas. E é particularmente relevante tendo em conta que bateu o clássico instantâneo de Christopher Nolan, "Oppenheimer", que estreou no mesmo dia e vai em 553 milhões de dólares (502 milhões de euros).

O sucesso de "Barbie" e, de forma mais alargada, do sensacional movimento "Barbenheimer", que incentivou as audiências a irem ver os dois filmes de uma assentada, mostra que a sabedoria convencional ainda é válida mesmo em tempos de disrupção. Quando os filmes são bons e os temas entusiasmantes, as pessoas vão ao cinema. Organizam-se em grupos, vão com as famílias, vestem-se a rigor. Um fenómeno destes não surge com frequência, mas quando aparece lembra-nos que se há crise nas salas de cinema, é menos um sinal dos tempos e mais um problema de qualidade, originalidade e marketing.

No caso de "Barbie", o marketing blitz organizado entre a Warner Bros. e a Mattel terá de ser estudado nas escolas de comunicação, porque é um exemplo de como fazer promoção eficaz na era dos vídeos de 15 segundos e ciclos de atenção evaporantes. A analista da Morning Consult Ellyn Briggs indicou, numa nota, que o conhecimento sobre o filme disparou nos três meses anteriores à estreia: a percentagem de inquiridos que leu, ouviu ou viu qualquer coisa sobre "Barbie" passou de 45% em Abril para 75% em Julho.

As dezenas de parcerias com o tema Barbie que a Mattel fez em torno do lançamento transformaram a estreia do filme num acontecimento cultural, impossível de contornar, com promoções que agradaram à audiência. Façam uma busca por "filme da Barbie" no Google e os resultados vão aparecer em cor-de-rosa. Houve uma narrativa que transbordou da zona de brinquedos para outros produtos até chegar ao filme, e do filme de volta para mais áreas da vida. As pessoas gostam de histórias bem contadas.

E isto é notável para uma marca que há menos de uma década estava com dificuldades em manter-se na linha da frente, não só por ser antiga e ter um legado titubeante mas porque foi desafiada com sucesso por outras marcas de bonecas, mais alinhadas com os valores contemporâneos. A ideia de que a Barbie representava a mulher ideal - magra, loira, permanentemente maquilhada e com um sorriso inabalável - ganhou mofo. A Mattel foi confrontada, e bem, com o peso da toxicidade da sua mensagem; teve de reinventar o imaginário da Barbie, adicionando diversidade e inclusão. Fê-lo por consciência ou para salvar os lucros dos accionistas? Nunca saberemos, mas vemos que este filme é o pináculo desse esforço.

A longa-metragem de Greta Gerwig, nomeada para três Óscares da Academia com "Lady Bird" (2017) e "Little Women" (2019) assenta num argumento cheio de referências meio escondidas, que questiona tanto o feminismo como o patriarcado, que é mais que um filme divertido de Verão.

Mas o sucesso que está a experimentar seria impossível se tivesse saído há dez anos, quando a marca Barbie estava associada a outras discussões. Que a boneca tenha ganho um selo progressivo é notável, porque nunca foi um ícone feminista e ainda está para ver se alguma vez será, independentemente das críticas que certas franjas da extrema-direita fizerem à versão do filme.

Certo é que, ao longo dos últimos anos, a metamorfose da boneca operada pela Mattel permitiu apresentá~la a uma geração inteiramente nova de fãs. A Morning Consult indica que o trabalho feito pela Mattel é precisamente o que as marcas de legado devem fazer para "recapturar a atenção" dos consumidores: alargar o apelo da marca identificando novos alvos; usar parcerias de produtos como novas avenidas para chegar às diferentes audiências; e encorajar movimentos virais no momento certo.

Quanto a Greta Gerwig, que começou a espicaçar a atenção das pessoas com pequenos clips das filmagens há mais de um ano, este trabalho é notável em muitas vertentes - começando pelo tecto de vidro que partiu nas bilheteiras. É o efeito Barbielhão.