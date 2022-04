Olear a máquina Portugal

Um milhão e meio de euros a mais por mês. Em quatro meses, a fatura de produção da Nestlé Portugal subiu mais de seis milhões de euros só à conta da escalada de preços da energia. O exemplo é bem demonstrativo da provação que estão a viver as empresas que aqui tentam fazer negócio, produzir, transformar. E se o problema não é de todo exclusivo de Portugal, tão pouco aqui gerado, será na forma como conseguirmos contornar obstáculos e suavizar o caminho que se construirá o caminho para uma saída mais suave da crise provocada pela guerra. Se não formos bem sucedidos em encontrar medidas que permitam ao tecido empresarial fazer face aos brutais desafios atuais, o país arrisca nova crise prolongada, com muitos perigosos contornos dadas as vulnerabilidades que continua a ter - alto endividamento, baixa produtividade, pouca riqueza produzida. E sair de uma crise de dimensões titânicas para um país com as fragilidades que aqui conhecemos será missão impossível.

Num momento em que o governo se prepara para apresentar o primeiro Orçamento do Estado da maioria absoluta, é isto que se exige que esteja bem presente na folha de prioridades de quem faz as contas: sem empresas não há emprego, nem produção, nem riqueza, nem progressão, nem crescimento. E ainda que o Estado tenha de estar presente em algumas áreas, será um erro crasso optar por alimentar a gorda máquina pública em vez de abrir caminho para a atividade das empresas poder avançar em todo o seu potencial, focar esforços para lhes retirar do caminho os obstáculos pesados que têm pela frente e criar condições para a economia se desligar das máquinas e voltar a respirar e a mexer-se sem bengalas.

O primeiro OE de Medina terá de ter a capacidade não apenas de aliviar a aflição das famílias, que viram disparar custos e muitas vezes não sabem como chegar ao fim do mês, como de empurrar o tecido empresarial para a rampa de lançamento do regresso à atividade, numa altura em que a conjuntura europeia está pejada de riscos. Inflação ou estagflação, regresso do cumprimento dos limites de Bruxelas, fim dos programas de compra de dívida do BCE, exigências de corte na dívida, juros a subir e ainda os efeitos da crise pandémica são apenas alguns dos brutais problemas que as Finanças têm de resolver no Excel. E transformar em combustível para dar um empurrão valente e pôr a mexer em condições o músculo de Portugal.

Em breve conheceremos a fórmula escolhida pela dupla Costa/Medina, as escolhas que poderão levantar-nos do chão ou enterrar-nos irremediavelmente.

Desta vez sem geringonças, veremos como o PS se propõe olear a máquina que conduzirá pelos próximos quatro anos.