Olha… estamos falidos!

De acordo com o Governo, algures na década de 2050 não vai haver dinheiro para pagar pensões.

O relatório do Orçamento de Estado para 2022, página 368, indica que a Segurança Social vai estar sem dinheiro para pagar pensões algures na próxima década já que as despesas vão ser maiores que a receita. Esta situação vai-se manter até pelo menos 2060, o último ano da previsão governamental. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, desenhado para tapar buracos momentâneos no sistema de previdência, vai-se esgotar em 2050. Sendo bem directo: Estamos falidos.

Podemos ir enchendo o Fundo nestes anos de crescimento, mas não vai dar... Em primeiro lugar porque não podemos pedir mais e mais dinheiro às gerações futuras - qual o limite para a carga fiscal sobre os mais novos? E em segundo lugar, porque a dinâmica é de insustentabilidade, o desequilíbrio parece ser sistemático, nunca conseguiremos pedir o suficiente se não paramos a sangria.

A reforma de Viera da Silva, de garantir que só as contribuições eram definidas e que as prestações sociais eram as possíveis, não foi bem feita. Pessoalmente, não vejo oura solução senão a de ajustar as reformas e pensões às prestações. Estamos falidos e a dinâmica é insustentável.

Mas até aqui foram boas notícias. Há pior. Este foi um dos temas do debate entre Passos Coelho e António Costa na campanha de 2015. No debate das três televisões houve troca de argumentos sobre a forma de corrigir esta situação: plafonamento das pensões, ajustamento horizontal (ajustamento das pensões na mesma geração) ou ajustamento vertical (ajustamento financeiro entre gerações). Havia ainda que pensasse reduzir as contribuições sociais para estimular a economia e dar a volta por cima - se a economia crescesse, haveria mais dinheiro. Na altura o buraco reconhecido era pequeno: 600 milhões de euros (metade do que pusemos este ano na TAP). A má noticia é esta: a vontade reformista que existia nos principais partidos acabou a seguir às eleições. No PS falta saber se a culpa foi da Gerigonça ou se nunca houve intenção de fazer fosse o que fosse.

Mas há ainda pior: hoje o tema não é reconhecido, debatido, não há vontade reformista e os indicadores são maiores e imparáveis. Estamos falidos a dinâmica é insustentável e ninguém quer saber.

Filipe Charters de Azevedo é fundador e CEO da DATA XL e da SafeCrop