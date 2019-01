Olhar o Pacífico

Não olharmos sempre para os mesmos mercados nem pelo mesmo prisma é uma regra de ouro nas estratégias de internacionalização e diversificação das empresas. Tradicionalmente, Portugal tem preferido ao longo da sua história os países de língua oficial portuguesa para encontrar parceiros para fazer negócios. De Angola a Moçambique, de Macau ao Brasil, muitos têm sido os empresários que têm tornado realidade a ambição de internacionalizar e exportar.

Também a Fidelidade, seguradora portuguesa, historicamente fez a sua expansão para mercados que culturalmente nos são próximos, mas agora partiu à conquista de um território historicamente dominado pelos nossos vizinhos espanhóis. Refiro-me ao Peru, país banhado pelo Pacífico e a partir do qual escrevo este editorial.

Aqui não se fala português, não se bebe tinto alentejano nem se consome Azeite Gallo, como nos países da CPLP. Em Lima, saboreia-se e respira-se o novo mundo – à mesa e nos negócios. Entre 2002 e 2013, o Peru registou um incrível crescimento anual médio de 6,1%. O indicador de pobreza (percentagem da população a viver com menos de 5,5 dólares/dia) caiu de 52,2% em 2005 para 26,1% em 2013, equivalente a 6,4 milhões de pessoas.

O país cresceu, desenvolveu algumas infraestruturas e dinamizou a exploração de minérios. No ano que agora terminou, o crescimento do produto interno bruto foi de 3%, bem acima do registado em Portugal, e para 2019 as previsões vão um pouco além dos 4%, com uma inflação a rondar os 2,5% e a dívida pública a não ir além de um quarto da riqueza produzida a nível nacional.

Os preços das matérias-primas têm atraído investidores estrangeiros, mas não só. O plano de investimentos públicos é ambicioso e está a puxar players de todo o mundo. Em terras incas são muitas oportunidades, da indústria à energia, passando pela banca, pelos seguros e pela construção – que o digam a Fidelidade, a Mota-Engil e a EDP. Vale a pena olhar para outras geografias sem complexos e mostrar o que Portugal tem de melhor: talento e conhecimento. É por aí que o nosso pequeno grande país pode continuar a diferenciar-se.