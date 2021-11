Onde está o dinheiro para as fundadoras?

Com toda a conversa em torno da diversidade e a necessidade de diminuir a escandalosa diferença de oportunidades para homens e mulheres no mundo das startups, a pandemia de covid-19 foi um autêntico camião de areia na engrenagem. Já sabíamos que era muito difícil a startups fundadas por mulheres conseguirem acesso a financiamento. Mas quando a pandemia lançou o caos na economia, os investidores viraram-se imediatamente para as startups fundadas apenas por homens.

Uma espécie de regresso ao básico, ao clube dos bons rapazes. Isso refletiu-se no facto de o investimento em startups com pelo menos uma mulher fundadora se ter despenhado 30% entre Março e Junho de 2020 e ter permanecido em baixo no resto do ano. As startups fundadas apenas por homens, pelo contrário, experimentaram uma redução de 5,4% e no final de 2020 já estavam em subida.

Os dados são da PitchBook, empresa especializada em dados financeiros e software, que publicou o relatório "All In: Female Founders in the US VC Ecosystem" em novembro. É uma pesquisa executada em parceria com a Beyond The Billion e patrocinada pelo J.P. Morgan.

No resumo do relatório, a PitchBook debruça-se sobre o impacto da crise na forma como os investidores olham para novas empresas que incluem mulheres entre os fundadores, e a discrepância em relação às outras startups.

"A pandemia de covid-19 teve um impacto desproporcional nas mulheres fundadoras em comparação com os homens fundadores e o mercado de capitais de risco nos Estados Unidos", indica. "Pela primeira vez em mais de uma década, as valorizações iniciais de empresas fundadas por mulheres divergiram significativamente da indústria, com uma fenda a emergir tanto em 2020 como 2021."

A PitchBook salienta algumas tendências positivas, como o crescimento do números de mulheres que são investidoras-anjo e têm poder de decisão nas firmas de capitais de risco. Há agora cerca de mil investidoras-anjo e a percentagem de decisoras nas firmas de investimento, que querem explicitamente apoiar mulheres fundadoras, subiu de 12% para 15%. No entanto, o panorama geral continua a ser altamente desequilibrado. "Outros dados", diz a empresa, "realçam como a pandemia prejudicou anos de progresso."

É preciso olhar para a globalidade do mercado para pôr as coisas em perspectiva e perceber que mesmo os avanços que estão a ser feitos são insuficientes - para lá do desastre que aconteceu com a pandemia.

Por exemplo: o New York Times, que explorou o relatório a fundo, destacou que os investimentos e as saídas bem-sucedidas de startups fundadas por mulheres atingiram o valor mais elevado da última década. Levantaram cerca de 40 mil milhões de dólares até Setembro, quase o dobro dos anos 2019 e 2020 juntos, principalmente na tecnologia, saúde e retalho.

É um valor muito mais elevado que o dos anos anteriores, mas representa apenas 18% do financiamento total no mercado. Estamos muito longe de uma situação que reflita a diversidade real, a qualidade das ideias e o talento feminino que as tenta pôr em prática. Onde está o dinheiro para as mulheres fundadoras?

Sabemos, claro, que este problema é estrutural e depende da vontade dos decisores, a esmagadora maioria dos quais são homens que preferem preservar o estado de coisas e manter o seu poder e controlo sobre o mercado. Há um tecto limitador, que frustra e desencoraja.

Alguns contra-argumentos que já ouvi defendem que uma startup não deve receber dinheiro só porque tem uma mulher entre os fundadores e que o mercado tem de funcionar livremente, sem quotas nem atenções especiais a minorias ou géneros. A questão é que o mercado não funciona livremente. E muito do financiamento que se vê, em especial em Silicon Valley, é absurdamente esbanjador e por vezes inexplicável, atirando milhões de dólares para cima de ideias estapafúrdias só porque foram criadas por um "tech bro" inspirado em Musk e Zuckerberg.

O que tenho visto, em inúmeras ocasiões, é uma atitude apologista do erro quando os fundadores são homens e rigidamente punitiva quando as fundadoras são mulheres. 90% das startups vão falhar. Está na hora de dar igualdade de oportunidades para as asneiras que sabemos que vão acontecer. Faz parte do processo, faz parte do mercado, e é assim que eventualmente surgem as boas empresas. O erro não tem género nem etnia, e nem sequer o sucesso. Infelizmente, na maior parte das vezes, não se pode dizer o mesmo do dinheiro.