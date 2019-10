Onde estão os resultados da inovação?

A opinião dos gestores portugueses é consensual: A capacidade de inovar é um fator crucial para garantir o sucesso das empresas.

Não há missão, estratégia, ou discurso empresarial que não fale em inovação. Mas de que forma é que isto se traduz em resultados? Seremos mesmo um país de inovadores?

Segundo resultados recentes do Innovation European Scoreboard, Portugal está abaixo da média europeia, no grupo dos Inovadores Moderados.

Neste ranking, os pontos fortes do país relacionam-se com fatores como a abrangência da banda larga, o número de empresas que afirmam terem desenvolvido inovação, a produção de conhecimento científico, e os gastos do sector público com investigação e desenvolvimento.

Porém, quando passamos para os indicadores que medem como a inovação se traduz em resultados tangíveis, Portugal fica bastante aquém, já que esta inovação parece não se traduzir em vendas e ainda menos em exportações. Por outro lado, a identificada falta de “despesa com investigação e desenvolvimento no sector privado” acaba por suscitar dúvidas sobre a quantidade de iniciativas de inovação dentro das empresas, que aparentemente, acontecem sem a necessidade de investimento.

Portugal revela-se assim um país com condições propícias à inovação, com empresas onde se diz fazer inovação, mas onde de facto apenas se faz investimentos moderados, com resultados aquém do esperado.

A questão que se levanta é: Como podem as nossas empresas passar a tirar mais benefícios deste contexto externo e produzir inovação relevante, i.e. que se traduza em vendas, sobretudo exportações?

Primeiro que tudo, será necessário combater o considerável nível de desinformação sobre o conceito de inovação, que pode inclusivamente justificar a dissonância entre o número de SME que afirmam inovar e o reduzido volume de vendas de novos produtos ou serviços. O conceito de inovação – que implica a criação de valor – é muitas vezes confundido com outros construtores do processo da inovação, como a invenção, a ideia ou a criatividade – a que não é inerente a produção de valor, incluindo o sucesso comercial.

Para conseguirmos um tecido empresarial mais informado e alinhado com as boas práticas internacionais, há pelo menos, duas ações a considerar: a formação, e a implementação de processos de gestão da inovação – para os quais existem inclusive uma normal nacional e uma internacional.

Num segundo momento, é necessário considerar os limites impostos pela natureza e cultura vigente na maioria das empresas portuguesas.

Na disciplina da gestão da inovação, as empresas são classificadas entre as puramente “mecanicistas” – tipicamente mais tradicionais e orientadas para os aumentos de eficiência operacional e para a manutenção do statu quo, e as “orgânicas” que se caracterizam por uma elevada tolerância ao risco, estruturas hierárquicas fluidas, elevado níveis de cooperação entre colaboradores e uma orientação clara para o crescimento disruptivo.

Nas empresas mecanicistas, a inovação está naturalmente inibida pela cultura e valores explícitos ou implícitos. Já as orgânicas têm mais facilidade em produzir inovação, pelas suas condições estruturais e culturais. A maior parte das empresas posicionam-se algures neste espetro.

Para aumentar o nível de inovação nacional, é fundamental identificar onde se encontra cada empresa e quais são os fatores que poderão estar a inibir ou a promover inovação. Para este fim surge um novo questionário que pretende medir o potencial inovador das empresas portuguesas, de forma a obter um diagnóstico real do panorama de inovação do país.

Apenas com gestores mais informados, alinhados com as normas nacionais e internacionais e conscientes das limitações das suas organizações, será possível tirar partido da nossa real capacidade para inovar e obter resultados tangíveis e significativos.

Tiago Ferrão é consultor em Inovação da Ready2innov