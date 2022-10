Open Banking, a transformação de hábitos e experiências  

A pandemia de covid-19 que atravessou o mundo, empurrou empresas e consumidores para um território desconhecido e acelerou mudanças que, num contexto normal, demorariam anos a serem implementadas. Se os consumidores tiveram de se familiarizar com a utilização, quase exclusiva, de serviços totalmente digitais, as instituições financeiras foram forçadas a acelerar os seus planos de transformação digital para responder às necessidades dos seus clientes. É neste contexto que o Open Banking representa uma oportunidade significativa para a transição dos bancos do analógico para o digital e a passagem de uma lógica fechada (acesso a uma única conta) para aberta (possibilidade de poder ver todas as contas num só sítio).

O Open Banking significa que os dados são propriedade dos clientes e não das entidades financeiras contratadas. Na prática, é o cliente quem controla os seus dados e pode indicar se quer que estes sejam, ou não, partilhados entre as várias instituições financeiras, através da integração dos seus sistemas. O objetivo do Open Banking é melhorar os serviços financeiros e o seu acesso aos consumidores, representando uma maior transparência e uma maior autonomia relativamente à sua vida financeira.

Mas disponibilizar os dados que os bancos tradicionais mantiveram para seu uso interno cria, igualmente, novas oportunidades. O Open Banking cria mais espaço para que novas empresas surjam e entrem no mercado, ofereçam produtos e serviços novos e inovadores que beneficiam os consumidores, para que sejam criados novos modelos e, consequentemente, mais concorrência.

O Open Banking foi, e continuará a ser, um fator impulsionador da inovação e da digitalização, mas como é que este sistema pode mudar a vida das pessoas num futuro (muito) próximo?

Os benefícios para os consumidores são, desde logo, a centralização da informação, ou seja, o Open Banking tornou possível localizar todas as informações financeiras num único lugar. Todos os dados financeiros podem ser acedidos através de uma app, permitindo que os utilizadores tomem decisões informadas e lidem com as finanças pessoais de forma mais adequada, conseguindo assim ter um maior controlo das suas finanças. Além disso, este conceito trouxe fluxos de check-out mais rápidos, pagamentos móveis mais fáceis e serviços digitais de banca, e muitas soluções inovadoras. Em última análise, com a introdução do Open Banking, todos os bancos criaram uma app móvel, digitalizaram uma grande parte dos seus serviços e reduziram drasticamente o tempo de espera para os seus clientes. Paralelamente, as fintechs introduziram várias soluções que melhoram os fluxos de pagamento, tornam os empréstimos de dinheiro mais fáceis e simplificam o investimento de dinheiro.

Em termos práticos, o Open Banking permite ao cliente agregar contas de outros bancos, consultar saldos e movimentos de todas as contas, ou até realizar financial scoring sem burocracias, entre muitas outras funcionalidades impensáveis até há muitos poucos anos. Atualmente, qualquer instituição financeira a operar em Portugal já disponibiliza, através da sua própria app, o acesso a todas as contas que os seus clientes têm.

Do lado das empresas, o Open Banking veio democratizar o espaço até agora apenas controlado pela banca tradicional, permitindo que novos players passem a ter acesso aos mesmos dados, criando oportunidades mais justas para todas as empresas. A somar a isto, a partilha de dados permite que as empresas disponibilizem ofertas personalizadas aos seus clientes, aumentando o envolvimento do cliente.

Com a inovação no centro das prioridades, ao desbloquear novas e inúmeras oportunidades de negócio, o Open Banking veio possibilitar eficiências operacionais, com total segurança e completamente regulado, transformando e alterando todos os hábitos dos consumidores e empresas. Depois de ter emergido com um facilitador de vantagens competitivas para as instituições financeiras e de ter melhorado, em muito, a experiência do consumidor num mundo pós-pandemia, o Open Banking está ainda no início da sua viagem de transformação de hábitos e experiências.

Diretor de Marketing da Younited em Portugal e Espanha