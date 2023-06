Open Innovation: o poder de ouvir a opinião externa

Desde os primórdios da humanidade que a colaboração faz parte do nosso ADN. Ademais, é graças à crescente diversidade de culturas, comunidades e interações que a sociedade deu alguns dos seus maiores passos. Desde a descoberta do fogo até à revolução industrial, quando ativamente pedimos ajuda ganhamos uma força inigualável: o conhecimento dos outros.

A partir daqui o céu é o limite. O princípio da colaboração, apesar de numa época mais distante da revolução industrial, continua a fazer parte do nosso dia-a-dia. Inclusive, num ambiente profissional, que depende da cooperação, mais do que os nossos anciões que miravam o fogo com tanto entusiasmo. A definição de um produto, a construção de uma empresa e a contratação de uma equipa - raros são os casos que não requerem algum apoio externo.

Com mais ou menos palavras, este é o pensamento por detrás do conceito de Open Innovation, um método de inovação que depende da colaboração entre um agente externo e uma organização, através de uma equipa interna. De acordo com o barómetro de Open Innovation do The Economist de 2022, resultado de um estudo no mercado Americano, Britânico e Alemão, 95% das empresas já estão a implementar esta metodologia.

Neste seguimento, regressamos à ideia da tal força inigualável que advém do conhecimento externo. Se 95% das organizações nestes países reconhecem o valor de erguer o braço e pedir ajuda a outros, o que falta para que este movimento também ocorra em outros países, como Portugal?

Será o acesso a conhecimento privilegiado? A colaboração, seja com outras empresas, universidades ou comunidades de inovação, facilita o acesso a novas ideias. Um bom exemplo é a LEGO, que regularmente recorre a ideias de fãs para inovar e desenvolver novos produtos. São inúmeros os benefícios de adquirir conhecimento especializado em novas áreas, que a empresa não domina atualmente.

E quais serão os benefícios para o talento? Promover a colaboração entre vários profissionais, externos e internos, incentiva o desenvolvimento do espírito de equipa, especialmente em projetos desafiantes. A inovação aberta pode envolver parceiros externos, como universidades e startups - com a ajuda de líderes e executivos que podem facilitar estas parcerias. Aliás, podem inclusive comunicar os benefícios da inovação aberta internamente para motivar os colaboradores, uma vez que esta representa uma ótima oportunidade de desenvolver novas habilidades profissionais.

Adicionalmente, as empresas que promovem uma cultura de inovação aberta são tendencialmente mais colaborativas, dinâmicas. De certa forma, promovem a partilha de conhecimento e por isso são mais tolerantes à experimentação e à mudança, promovendo um ambiente de crescimento internamente.

São inúmeros os benefícios que poderiam converter as empresas. Em Portugal esta metodologia já está a ser utilizada em organizações como a Brisa, os CTT, a Fidelidade, a Galp, e muitas outras, que implementam metodologias de inovação aberta.

Tal como referi no início, a Open Innovation faz parte do nosso ADN como seres humanos. Revelou-se especialmente benéfica aplicada ao mundo corporativo, na resolução de problemas e no desenvolvimento de novos produtos. Com benefícios como a valorização do talento e a aquisição de conhecimento externo, aguardo com muito entusiasmo para acompanhar o crescimento desta tendência em Portugal.

Vinck de Bragança | COO da Unlimit