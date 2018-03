O brexit ainda não saiu da lista das preocupações dos europeus. O corte abrupto do cordão umbilical que liga o Reino Unido à União Europeia é algo, para muitos, antinatura.

Ontem, a primeira-ministra britânica proferiu um importante discurso sobre o estado das conversações para a saída da UE, revelando que há progresso nessas negociações, mas admitiu um cenário de incerteza. Theresa May foi assertiva na mensagem e mereceu elogios da parte do negociador do lado da UE pela clareza das suas palavras.

É também com clareza e esperança que António Horta Osório, CEO do Lloyds Bank, encara este processo e aceita pronunciar-se sobre o mesmo: “Acredito que a UE e o Reino Unido chegarão a um acordo de haver um período de transição de cerca de dois anos para o brexit, em conjunto com o saldar de contas pela saída, os direitos dos cidadãos nas duas geografias e a questão da fronteira na Irlanda do Norte, com 90% de probabilidade, no Conselho Europeu em finais de março ou, o mais tardar, no final de junho.” Mais: “Havendo acordo, as empresas terão dois anos para se preparar e isso tornará a transição mais suave.” Além disso, acredita “que se chegará a um acordo de comércio preferencial entre as duas partes”, referiu o banqueiro nesta quinta-feira, num jantar com ex-alunos do Insead (escola de negócios) em Lisboa, e ao qual o Dinheiro Vivo teve acesso exclusivo.

No Reino Unido, a banca será um dos setores mais afetados com o brexit. Do lado de cá, além do sistema financeiro, são os exportadores portugueses que mais preocupações acumulam.

As exportações muito têm contribuído para o crescimento da economia nacional. No início da semana, o ISEG divulgou estimativas que mostraram que a economia portuguesa manterá o mesmo ritmo de crescimento no conjunto deste ano, com uma subida do produto interno bruto de 2,6% em 2018. Dias depois, o INE revelou o maior crescimento da economia nacional em 17 anos: 2,7% em termos reais no ano passado, o maior ritmo desde o ano 2000. Quanto às exportações, cresceram quase 8% no ano passado. Números que, espera-se, sejam um ponto de partida e não de chegada, no sentido de se construir um país melhor e mais sustentável.