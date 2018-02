Opinião. Experiência e memória

No início da década, Daniel Kahneman, sociólogo e teórico de finança comportamental, divulgou um estudo que distingue no indivíduo uma diferença essencial entre experiência e memória dessa experiência, com repercussões nas suas relações sociais. Esta ilação permitiu extrapolar diversas situações em que estas vertentes – experiência e memória – não se sobrepõem, podendo mesmo estar em perspetivas opostas.

Imagine um jantar num restaurante conceituado que é finalizado com um empregado que entorna café a ferver. Outro exemplo é da colonoscopia, em que o paciente A, num exame que demora metade do tempo, regista um desconforto tão intenso como o paciente B, que contudo finaliza o exame com menos desconforto. Na memória do exame o paciente A, que finaliza o exame num pico de desconforto, manifesta uma experiência menos agradável apesar de ter tido um exame mais curto.

Existem estudos que demonstram que duas semanas de férias no mesmo destino têm o mesmo efeito de uma semana, pelo facto de permitirem a criação de rotinas. Estes são indícios de que a experiência é determinante e pode ser influenciada pela expectativa e pelos ciclos de fruição. No caso das marcas deve ser distinguida, quando aplicável, a experiência de compra e de consumo.

As marcas que mais beneficiam deste efeito são as que atuam nas categorias de luxo, uma vez que conseguem oferecer experiência de compra e elevada qualidade dos produtos. Nos últimos dez anos, os hipermercados em Espanha transferiram 30% das vendas para formatos de proximidade, que proporcionam uma experiência de compra mais agradável.

Esta abordagem suscita uma discussão mais académica que é a distinção entre custo e valor. Se o consumidor está disposto a pagar mais por uma experiência melhor, as marcas podem convergir um custo mais elevado com maior valor percebido, considerando que a experiência pode ser mais valorizada do que produto e preço.

Algumas startups estão a crescer ao dobro da velocidade da concorrência por apostar na experiência de compra, que resulta em mais tráfego, maior conversão, volumes mais elevados por venda, ciclos de compra mais curtos, lealdade e recomendação.

O que as marcas devem perceber é que cada momento na relação com os seus consumidores não são apenas experiências mas memórias antecipadas.

Managing Director da OMD