Opinião. O Interior da marca de Portugal

Sou apaixonado por Portugal inteiro. Adoro os jardins vulcânicos dos Açores, a geografia das levadas da Madeira, a temperatura das águas cristalinas do Algarve, o planalto selvagem e chic do Alentejo, o charme Atlântico da costa de Prata e o fresco autêntico das praias do norte. Somos um país abençoadamente diverso, concentrado estados de alma, um bordado de genialidades. Mas sendo um território de continente e ilhas, que vivem à quase 900 anos uma paixão paixão atlântica, foi-se-nos litoralizando a alma e empobrecendo o território.

A visão costeira de Portugal, tem desequilibrado o país a ocidente, entregando o interior e a raia, ao destino que não tem sido particularmente próspero.

Terra de muita terra e de pouca gente, onde muitas vezes o pouco que é muito se traduz num património modesto em riquezas materiais, mas com uma cultura rica em tradições ancestrais que todos se empenham em perpetuar; e onde a imensidão da Natureza e do céu são o seu maior património.

Um património imaterial que nunca arde, que é porto de abrigo, âncora, um amor que só o coração das gentes que lá vivem, pode explicar.

São terras onde a natureza e o homem se parecem, por vezes com ‘personalidade de xisto’: por fora sisuda, forte e resiliente, por dentro dócil, acolhedora e hospitaleira. Terras tímidas, refúgios de emoções genuínas e sensações cada vez mais raras: paz de espírito, mais tempo, mais espaço, mais liberdade.

No contexto de reenergização nacional, todas as regiões do país têm procurado afirmar-se nacional e internacionalmente, nomeadamente através dos seus recursos turísticos.

Mas o Interior, que não sendo uma região é as traseiras de um país inteiro que vive de costas para Espanha. A Marca de Portugal só será completa se cuidar do seu interior, desequilibrando a balança do óbvio, para discriminar o olhar sobre um território que guarda muitos dos segredos da nossa identidade.

O desafio está em usar o potencial dos holofotes do mundo, aproveitando para baixar a pressão exercitada nas cidades. Precisamos de retomar a amplitude física do nosso território, desinfezando a desertificação do país. O interior da marca de Portugal é uma reserva de identidade que precisa de ser urgentemente acarinhada por todos e vitaminada por uma mentalidade reformista de quem se recusa ver um país a definhar dentro do seu próprio país.

Presidente da Ivity Brand Corp e da Associação Portugal Genial