Opinião. Orientações para o próximo ciclo da Política de Coesão

Na sua mais recente comunicação sobre o futuro quadro financeiro plurianual para a União Europeia, a Comissão parece afastar a ideia de cortes transversais na política de coesão, apontando antes para uma maior seletividade das regiões e/ou países beneficiários.

Mesmo neste cenário, que nos será relativamente favorável, Portugal seria afetado (pensemos nos fundos dirigidos à região de Lisboa, Madeira e Algarve). Além disso, nada está ainda decidido.

Justifica-se, por isso, que nos mantenhamos atentos e ativos neste debate. Não só quanto ao volume de recursos a afetar à política de coesão, mas também quanto à sua reforma, com vista a melhorar cada vez mais a sua eficácia e precaver alguns riscos.

Em particular, será necessário reformar o seu funcionamento e sistema de controlo; reduzir, simplificar e padronizar o conjunto das regras e diretrizes; harmonizar melhor os vários fundos; utilizar mais intensivamente instrumentos que permitam uma maior alavancagem das verbas disponíveis.

Por outro lado, há orientações relativamente às quais deveremos ser particularmente cautelosos. Deixo, a este propósito, três alertas, que vão um pouco contra a corrente: relativamente a uma orientação dos fundos europeus mais favorável à inovação, chamo a atenção para a importância que a inovação incremental, nas suas diversas vertentes, desempenha na competitividade das PME. Uma noção restritiva de inovação tem limitado excessivamente a concessão de apoios a projetos de investimento empresarial.

No que respeita à ideia de restringir o acesso aos fundos europeus às PME, não podemos esquecer a importância de empresas de maior dimensão ao nível do desenvolvimento local e da capacidade de inovação. As grandes empresas são impulsionadoras de inovação junto das PME e é preciso manter o ecossistema da inovação dentro desta lógica. Sem prejuízo do foco nas PME, não se excluam, pois, as grandes empresas.

Quanto ao reforço da orientação para resultados, se se focalizar na fixação de metas predefinidas, pode, na prática, revelar-se perigoso e desadequado. Em primeiro lugar, poderão verificar-se efeitos perversos, afastando opções por ações de grande relevância, mas que só produzam efeitos mensuráveis no longo prazo; em segundo, o cumprimento de metas e indicadores a definir neste quadro poderá ser influenciado por fatores exteriores à própria política de coesão e fora do controlo, seja das autoridades nacionais, seja dos respetivos beneficiários; por último, tal tipo de condicionalidade pode revelar-se perigosamente pró-cíclico, no caso das metas previamente fixadas virem a ser comprometidas por uma inesperada conjuntura económica desfavorável.

Espero, pois, que esta orientação para resultados não se transforme numa obsessão pela quantificação de metas e indicadores.

Quanto à definição de prioridades, a nível nacional, reafirmo que deverão ser colocadas no estímulo ao investimento e à qualificação da população ativa, com a retoma do objetivo de afetar 50% dos fundos europeus ao apoio direto à competitividade das empresas.