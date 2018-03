Opinião. Perdoar por género

Quatro dos seis membros do comité executivo do Banco Central Europeu vão ser substituídos nos próximos 18 meses, a começar por Vítor Constâncio e incluindo Mario Draghi. O espanhol Luís de Guindos ganhou ao irlandês Philip Lane o cargo de vice-presidente, enquanto que Jens Weidmann, presidente do Bundesbank, tem-se desdobrado em entrevistas para reforçar a sua candidatura a presidente, para a qual existem mais candidatos. Uma característica de todos é que… são homens. Os políticos que nomeiam para este cargos, tão focados que estão na nacionalidade dos candidatos, não parecem sequer considerar a possibilidade de nomear uma mulher.

Em contrapartida, o BCE já há algum tempo tem uma política de favorecer a candidatura de mulheres a cargos intermédios de chefia. Para um cargo recente, chegou à originalidade de referir esta preferência no próprio título do anúncio de emprego. No entanto, o BCE tem muita dificuldade em preencher estes cargos porque são poucas as mulheres candidatas. Este é um fenómeno comum a muitas profissões: conforme se sobe na carreira são menos as mulheres qualificadas.

A economista Heather Sarsons descobriu recentemente uma barreira à progressão das mulheres. Ela recolheu os dados das referências de pacientes que precisavam de uma cirurgia, por parte dos seus médicos de clínica geral nos EUA a colegas cirurgiões. Nalguns casos, o cirurgião era uma mulher, noutros casos um homem, e noutros casos ainda era uma equipa de cirurgiões que depois divide entre si os casos. É normal os médicos de clínica geral serem reticentes quando têm de referir alguém a um cirurgião com quem nunca trabalharam antes. É também normal, e claramente presente nos dados que, depois de cada referência que produz uma cirurgia bem sucedida, o médico geral refer mais novos pacientes a esse cirurgião.

Por fim, é também compreensível que, depois de uma cirurgia falhada, o médico envie menos casos a esse cirurgião. O que já não é normal é haver nos dados uma enorme discrepância entre sexos neste respeito. Quando uma cirurgiã falha, a avaliação da sua qualidade pelos médicos de clínica geral, sejam eles homens ou mulheres, cai muito mais e fica em baixo durante mais tempo do que quando um cirurgião falha. Mulheres e homens falham aproximadamente com a mesma frequência, e são também semelhantes na forma como recuperam depois de um erro. Mas as mulheres perdem mais clientes por mais tempo depois de falharem.

Aplicado a outras profissões, este fenómeno talvez explique porque é que sobram tão poucas candidatas quando se chega aos cargos de topo. A sociedade exige muito e perdoa pouco quando elas falham. Voltando aos bancos centrais, Janet Yellen não foi reconduzida como presidente da Reserva Federal americana de acordo com o desejo de muitos senadores republicanos que lhe apontavam discordâncias passadas. Os seus antecessores, Volcker, Greenspan, ou Bernanke cometeram mais ou maiores erros; mas os de Yellen foram os únicos a não ser perdoados.

Professor de economia na London School of Economics