Oportunidades e desafios com África

Sendo Portugal uma pequena economia aberta, o alargamento da base exportadora e a diversificação dos mercados de destino das exportações e do investimento, sobretudo para mercados onde existem laços históricos e linguísticos, que proporcionam vantagens comparativas e mútuas, continuam a constituir importantes vias para um crescimento sustentado dos negócios das empresas e, consequentemente, para um crescimento económico mais robusto e sustentado do país.

Neste sentido, os países africanos, e fundamentalmente os PALOP, apresentam-se como mercados que encerram uma vastidão de oportunidades de negócio para ambas as partes.

Os sinais são evidentes de que muitas empresas, portuguesas e africanas compreenderam já que este é um caminho promissor a seguir.

A AEP sente a obrigação de contribuir para estimular o esforço de intensificação do processo de internacionalização da nossa economia com os mercados africanos.

No quadro da estratégia de apoio à internacionalização das empresas portuguesas, nomeadamente no âmbito do nosso Projeto Business on the Way, temos vindo a realizar um conjunto alargado de ações, que já envolveu largas centenas de empresas através de inúmeras iniciativas, com a certeza, porém, de que temos ainda um caminho a percorrer no sentido de estreitar o relacionamento económico bilateral.

Mas, o objetivo de estreitar os laços entre Portugal e África e, em termos mais gerais, entre a Europa e África, não se limita apenas reforçar o relacionamento económico, em termos de exportações e investimento direto. Vai muito mais longe, envolve outras vertentes fundamentais. Destaco a temática do capital humano onde há vantagens mútuas entre ambos os continentes, que se acentuam face às respetivas dinâmicas demográficas.

O continente europeu, onde Portugal não é exceção, enfrenta um contexto demográfico fortemente adverso, com elevada escassez de mão-de-obra, onde África pode assumir um papel crucial.

Finalmente, é incontornável o papel da Rede Global da Diáspora, a maior rede colaborativa que une os portugueses em todos os cantos do mundo e que promove a marca Portugal.

Fomentar a parceria África-Europa e, em particular, entre Portugal e África é fomentar um espaço de solidariedade, segurança, paz e prosperidade sustentável.

Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP)