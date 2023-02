Oportunidades numa economia confusa

Uma economia em abrandamento tem naturalmente efeitos negativos nos mercados financeiros. No entanto, também oferece oportunidades de investimento: desde subsegmentos de rendimento fixo mais atrativos, até empresas com fluxos de caixa sólidos.

Mesmo que a economia global abrande, os bancos centrais vão apertar as políticas monetárias enquanto a inflação continuar a ser uma preocupação, sendo que podemos começar a ver resultados com esta a diminuir lentamente. Um dos exemplos são os EUA em que surgiram os primeiros sinais, com a inflação a recuar no último trimestre de 2022. Os efeitos desta incerteza económica, o impacto das políticas da Fed e do BCE e a expectativa de preços mais baixos do petróleo deverão reforçar esta situação nos próximos meses.

No que toca à economia europeia, é expectável que abrande em 2023, de 3,1% em 2022 para 0,1%, de acordo com as expectativas. Uma recessão superficial sugere um mercado de trabalho significativamente robusto; para além disso, os preços da energia deverão eventualmente estabilizar em níveis mais baixos, o que de certa forma trará algum alívio embora a oferta permaneça limitada. Ao longo dos próximos trimestres, deveremos ver a economia a recuperar, apoiada por uma inflação mais baixa e uma posição sólida do consumidor.

Já nos EUA, a economia também está a desacelerar: para além do choque da inflação para os consumidores de baixos rendimentos, as perdas nos mercados financeiros e no imobiliário são ainda mais preocupantes para as famílias de rendimento médio. Isto leva o mercado a esperar uma mudança da Fed, ou seja, uma inversão na política monetária com cortes nas taxas de juro a um ritmo moderado. É provável que esta especulação se intensifique nas próximas semanas, o que apoia tanto o rendimento fixo dos EUA, como as ações. É importante referir que o mesmo pode acontecer na Europa.

Neste clima de incerteza económica, a questão coloca-se: quais serão as soluções que os investidores têm à sua disposição? Em primeiro lugar, destacaria as ações acessíveis com fluxos de caixa sólidos, tal como as obrigações cobertas com prazos de vencimento cada vez mais longos, isto porque proporcionam uma transição para um universo de investimento mais amplo. Em segundo, as soluções multiativos que estão menos correlacionadas coma as principais classes de ativos. Por fim, especial atenção para os rendimentos fixos em que o apetite pelo risco poderá levar mais algumas semanas a aumentar, e por isso os investidores vão voltar-se para os títulos soberanos de longo prazo, já que é esperada uma mudança da Fed, e depois para o crédito, uma vez que com o fundo de abrandamento económico é considerada a taxa de incumprimento.

Depois de um 2022 menos positivo, é expectável que 2023 seja um ano favorável para as ações e obrigações, bem como para a estabilização do dólar. Em contrapartida, a desaceleração económica será um dos obstáculos para este ano, sendo que é preciso relembrar que entre o abrandamento da economia, as políticas mais agressivas dos bancos centrais e a crise energética, a verdade é que os mercados conseguem oferecer refúgios que dão estabilidade na hora de investir.

Laurent Gorgemans, Global Head of Investment Products no Nordea Asset Management