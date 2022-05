Orçamento do Estado 2022 reforça a abertura ao investimento estrangeiro em Portugal

Vários estudos colocam Portugal numa posição de destaque no que diz respeito à atratividade para captação de investimento estrangeiro, sendo que um desses estudos nos coloca, inclusive, no Top 10 dos países mais atrativos para o investimento estrangeiro.

Já este ano, o The Benchmark - estudo anual do Grupo Ayming que compara os diferentes incentivos fiscais à I&D a nível internacional - concluiu que Portugal é, fiscalmente, o país mais generoso para as empresas em termos de Investigação & Desenvolvimento, entre os 24 países analisados. Portugal posiciona-se, portanto, como sendo mais interessante para as empresas do que países como a Austrália, França ou EUA, na hora das empresas procurarem incentivos fiscais à I&D.

Se a estes dados, e a tantos outros no mesmo sentido, juntarmos a qualidade dos recursos humanos portugueses (ou baseados em Portugal) nas mais diversas áreas, com custos por hora mais baixos do que noutros países; a localização geográfica, central e estratégica que, no contexto atual, pode ser ainda mais importante; e, ainda, a qualidade de vida em todo o país, podemos concluir que Portugal pode ter um papel mais central no mundo corporativo, assim as empresas e os grupos empresariais se decidam por esta aposta.

Portugal conta com um quadro atual de competitividade e atratividade do esquema fiscal de apoio à Inovação e Desenvolvimento que, quando comparado com economias mais ricas, é bastante interessante. Adicionalmente, o Orçamento do Estado para 2022, aprovado a 27 de maio, inclui medidas complementares que nos poderão posicionar de forma mais competitiva face aos nossos pares. Uma dessas medidas é o mecanismo de Patent Box, que irá verificar um incremento à exclusão de tributação dos rendimentos elegíveis, dos atuais 50% para 85%. Note-se que este mecanismo é relativo aos rendimentos associados a Patentes, Desenhos e Modelos Industriais e Licenças de Software, tão importantes para a qualidade do investimento estrangeiro e para a sua geração de valor acrescentado para a nossa economia.

Com esta alteração, e baseado nas conclusões do estudo de 2021 da The Tax Foundation sobre os Regimes de Patent Box na Europa, Portugal passará de uma taxa efetiva de tributação dos 10,5% para cerca de 3%, o que se traduzirá numa passagem do meio da tabela para o grupo cimeiro, a par de países com a Bélgica, Polónia ou Irlanda, ficando apenas atrás de Malta, Chipre, San Marino e Andorra. É de salientar o impacto que este mecanismo poderá ter, não só na captação de centros de desenvolvimento em Portugal, mas também - e ainda mais significativo - por esta propriedade intelectual poder vir a comercializada a partir de Portugal.

Ainda no que diz respeito ao Investimento, e numa perspetiva mais ampla, a inclusão do Incentivo Fiscal à Recuperação (IFR) no OE 2022 vem reforçar os mecanismos de discriminação positiva pela via fiscal para empresas que invistam no nosso país.

Para além da via fiscal, e não menos relevante, está a dar-se o pontapé de saída aos novos Incentivos Financeiros, através do Portugal 2030 e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que poderão vir a ser determinantes na captação de investimento para Portugal, sobretudo em vertentes como a Descarbonização, Transição Digital ou Turismo. Estes são mecanismos fundamentais e que, apesar de estar a verificar-se um atraso significativo na sua operacionalização, são aguardados com expectativa, quer pelos montantes envolvidos, que são aproximadamente o triplo dos recebidos no quadro anterior, quer pela transformação que poderão vir a operar na economia portuguesa.

O primeiro passo pode ser tomado pelos grupos multinacionais com presença em Portugal, reforçando as suas equipas em território nacional e dando-lhes a oportunidade de mostrar o seu bom trabalho para toda a Europa ou mesmo para o resto do Mundo. São estas as oportunidades que Portugal não pode deixar escapar, para que o nosso país possa continuar a crescer e a evoluir.

Nuno Tomás, Diretor Geral da Ayming Portugal