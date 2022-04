Organizações de alta confiança

Atualmente vivem-se tempos extremamente voláteis, acelerados pelos acontecimentos recentes que obrigaram as Organizações a assumirem uma postura mais ágil, em constante atualização e desenvolvimento, mais atentas às oscilações e mudanças do meio envolvente.

Neste ritmo frenético, houve algumas Organizações que, para além de conseguirem gerir a incerteza que adveio, foram capazes de crescer e desenvolver-se apesar das circunstâncias adversas que se viviam. A muitas destas Organizações dá-se o nome de High Reliability Organization (HRO): uma Empresa de alta fiabilidade, capaz de prosperar apesar das circunstâncias incertas e períodos de mudança - mas como atingiram estas Organizações este grau de fiabilidade?

Uma HRO distingue-se positivamente das outras Organizações pelo esforço que exerce para se organizar de uma forma a aumentar o rigor de forma transversal, melhorar a atenção das suas pessoas para o detalhe a tal nível que são capazes de detetar formas subtis de como os diferentes contextos variam e carecem de resposta contingente. Esta organização cria uma inter-relação com os colaboradores para que estejam em constante contacto enquanto desenvolvem e atualizam o conhecimento mútuo sobre a situação que avaliam. Desta forma são capazes de prever de forma proativa erros e crises que aparecem.

As HROs viram o seu enfoque para a construção de uma cultura organizacional, onde é norma interagir com todos os colaboradores. Criam e nutrem este sentimento inter-relacional, para que todos os colaboradores tenham consciência de como o seu trabalho encaixa com o dos seus colegas, e como tudo interage. Esta Performance fiável é complicada porque é feita dentro de sistemas e ambientes complexos e dinâmicos, difíceis de interpretar e especificar, mas através desta cultura organizacional, os colaboradores ganham relutância à simplificação, e tendem a estar alerta para flutuações, por mais insignificantes que sejam.

Para atingir o patamar de HRO, existem algumas práticas que podemos ter em conta: preocupação com a falha - operar com precaução pela possibilidade de algo correr mal que possa comprometer a operação; relutância em simplificar as interpretações - questionar deliberadamente os pressupostos para criar uma fotografia real da situação corrente; comprometimento para com a resiliência - desenvolver a habilidade de conseguir lidar com situações negativas passadas, antes que piorem; e deferência para com a expertise - em situações de alto stress, a tomada de decisão tem em conta as pessoas com mais expertise sobre o tópico que versa a crise que se vive.

Em suma, o ritmo das mudanças e transformações é alucinante sendo necessário que as Organizações estejam preparadas para lidar com estes tempos, muitas vezes abandonando os protolocos normalmente existentes para novas abordagens baseadas no expertise, promovendo sempre o desenvolvimento e a melhoria contínua.

Filipe Teobaldi, Consultant da Neves de Almeida HR Consulting