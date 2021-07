Murmurou certamente o consultor do governo para o PRR, Prof. António Costa e Silva, quando estimou ser o Estado "uma galáxia de mais de 13 000 entidades", (empresas públicas, municipais, fundações, institutos).

Mas agora há mais uma: a comissão de festas do 25 de abril. São tantas entidades que acabam por se atropelar.

Lembram-se do conflito entre a judiciária civil e a militar, no caso de Tancos? Se a judiciária militar não pode investigar um roubo em instalações militares, para que serve? E a GNR e a PSP em guerrinhas para escoltar as vacinas - não seria melhor fundir? E a Marinha com os barcos avariados, cheia de inveja do novo barco da GNR - não seria melhor especializarem-se (uns no mar e outros em terra)?

Quando, recentemente, detetaram um desembarque ilegal no Algarve, percebeu-se que uma entidade tinha o radar, a outra o barco e a terceira a competência para tratar do assunto. Podia ser uma anedota, mas é a triste realidade. Aparentemente os ilegais só queriam vir trabalhar para as estufas, ou imigrar para a Alemanha, se fossem os vikings estávamos perdidos.

Organizem-se, geme o pobre contribuinte quando paga as taxas, taxinhas e os milhares de tachos para os meninos e meninas. Os milhares de motoristas e viaturas, secretárias e secretários, instalações e logótipos num país pequeno e cheio de dívidas.

O problema nem seriam os empregos, se fossem competentes. O problema é que, em muitos casos, podem nem ser. Devem os empregos aos partidos e, portanto, têm de servir os partidos e não o bem comum. Mas não falta uma entidade para tratar disso: a CRESAP...

Milhares de instituições que não conseguem cumprir a sua missão por falta de recursos... e outras que têm muitos recursos e não os aproveitam.

Organizem-se, suplicam os dirigentes e os funcionários públicos competentes e todas as pessoas de bem, perante o desperdício e o tanto que há para fazer. Como apoiar os que, sem ajuda, não conseguem viver com dignidade.

Organizem-se. Que sem organização, não há "bazuca" que nos valha.

Gestor