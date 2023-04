Os almoços grátis têm bicho

Em cidades como São Francisco, Nova Iorque, Cincinnati ou Nova Orleães, os homens que comprassem bebidas nos salões da moda do século XIX tinham direito a almoço gratuito. Era vê-los com os seus chapéus altos e bigodes repuxados a manjarem sopas, saladas, queijos e até pratos rebuscados como língua de búfalo, tudo sem pagar. O almoço era grátis desde que pagassem pela bebida. E como as iguarias eram carregadas de sal e condimentos, os cavalheiros viravam cervejas umas atrás das outras.

Esta é a raiz do adágio popular "There ain"t no such thing as a free lunch", vertido para português como "Não há almoços grátis." Os salões não estavam ali a oferecer comida pela bondade de intenções, estavam focados em vender mais bebidas e a comida salgada era um meio para esse fim.

Usei várias vezes este adágio para enquadrar a ascensão das redes sociais "gratuitas", acompanhado da noção mais recente "se não está a pagar pelo produto, você é o produto." Agora, creio que evoluímos para uma situação intermédia, na qual ficaremos enquanto não se perceber como financiar de forma sustentável a criação de conteúdos.

Este mercado está de pantanas, naquilo que é talvez o fundo do poço em que caímos com o advento da Internet. A digitalização do consumo trouxe algo que era muito raro até então: o acesso generalizado a conteúdos e serviços sem custos directos. Jornais inteiros disponíveis online. Milhões de músicas e filmes em plataformas P2P. Endereços de email. Cacifos online. Software.

Duas décadas depois, é muito difícil meter o génio de volta na lâmpada e tentar cobrar por aquilo que as pessoas se habituaram a ter gratuitamente. Esse é o grande dilema da comunicação social, que não consegue sustentar-se apenas com publicidade - porque a publicidade online paga uma fracção do que pagava a publicidade impressa, porque os anunciantes estão a divergir para plataformas tipo TikTok e Instagram, e porque agora têm de competir com sites montados em quartos dos fundos que manipulam a sede de ultraje com desinformação e fake news.

Há leitores que ficam furiosos com as notícias exclusivas, porque não querem pagar dois ou três euros mensais para assinar o jornal. As vendas em banca são cada vez menores. É uma impossibilidade matemática: entregar conteúdos noticiosos e de investigação altamente qualitativos sem forma de os financiar. Sim, as pessoas podem ir ao site do lado ler uma versão despenteada da notícia ou do tema. Podem ter esse "almoço grátis." Mas o que creio que estamos a concluir é que os almoços grátis têm bicho.

Parece haver nas redes sociais um percurso paralelo, visível sobretudo no Twitter. Elon Musk está a tentar cobrar pelo que era gratuito e o resultado pode ser a implosão da plataforma. Quem se lembra dos tempos áureos do MySpace sabe que a distância entre a glória e a cinza é muito pequena. Percebe-se a ideia de Freemium, uma camada gratuita com serviços adicionais pagos. O que Musk está a fazer não é bem isso (por exemplo, quer obrigar os anunciantes a pagarem uma conta Blue, que para empresas custa mil dólares ao mês).

O resultado é uma rede social que se mantém gratuita na versão básica para os utilizadores mas claramente está cheia de bicho. Vai tornar-se inutilizável dentro de alguns meses, se nada for feito. E teremos de passar à próxima experiência de monetização a ver se acertamos na fórmula.

Se tivesse de apostar, diria que o modelo a seguir é o dos micro-pagamentos. É algo que a rede social alternativa ao Twitter, a Post, está a tentar fazer. Aceitemos, de uma vez por todas, que os bons conteúdos têm de ser pagos. A Netflix está a fazer esse braço-de-ferro agora com a proibição da partilha de contas, porque não lhe interessa ter 30 milhões de pessoas a ver uma série se só uma fracção pagar por isso. A ideia do volume e do viral sem tradução financeira é demasiado 2010. O BuzzFeed que o diga.

Numa altura em que já há patrões a salivar para substituir empregados por Inteligência Artificial generativa, ponderemos este novo adágio: há almoços grátis, mas o mais provável é que tenham bicho.