Os apoios dos pobrezinhos

Depois de dois meses com a inflação nuns incomportáveis 9%, o governo mostrou finalmente o seu pacotinho de ajudas para as famílias recuperarem alguma coisa do que estão a perder desde que a guerra chegou à Europa. É o possível para um país menos que remediado e que durante seis anos - depois dos duros sacrifícios que podiam ter servido de base para melhorar os pecados originais da fraca produtividade e incapacidade de construir riqueza - foi alimentando as vontades da extrema-esquerda, privilegiando a auto-sobrevivência política à custa do adiamento das reformas que sabe inevitáveis para pôr o país nos eixos.

Desta vez, há dinheiro para a classe média, claro - o grosso dos eleitores não podia continuar a ser esquecido à custa de quem mais precisa. Os 2,4 mil milhões distribuídos mudam verdadeiramente alguma coisa na vida de alguém? Quase nada, mas para chegar a verdadeiros efeitos seria preciso uma disponibilidade financeira que o governo não tem.

O que amealhou em impostos à custa da inflação já se foi quase tudo nestas medidas. E se abrisse cordões à bolsa para realmente responder às dificuldades que muitos estão a viver - e que vão piorar já a seguir, entre os efeitos da subida dos juros do BCE e a crise energética brutal - criaria despesa estrutural à qual não poderia responder a seguir. Ficariam as contas de salários, pensões e prestações sociais para pagar muito depois de se esfumarem os lucros extraordinários do fisco. E lá se ia a estabilidade das contas públicas, que Medina bem sabe serem prioridade absolutamente fundamental quando a recessão dobrar a esquina.

Assim, quem não sabe ou não faz contas, fica feliz porque teve qualquer coisa extra e nem percebe que não está sequer a ser compensado pelo que perdeu, muito menos a receber um bónus. Mais ou menos como quando chega o reembolso do IRS, recebido como um presente de Páscoa mas que não passa da devolução do dinheiro ao seu dono, ao fim de um ano raptado nos cofres do Estado.

E as empresas, afinal, que ferramentas terão para fazer face aos custos brutais, nomeadamente energéticos, a que já não sabem como responder depois de passarem os últimos anos sozinhas ao leme a contornar os escolhos da escassez de matérias-primas e de mão-de-obra, das interrupções das cadeias logísticas, dos efeitos que perduram da pandemia muito depois de fechada a torneira dos apoios europeus? Bom, isso depende de Bruxelas, há de chegar a sua vez.

Deviam ter sido a prioridade? Deviam, mesmo porque é delas que depende a capacidade de Portugal criar riqueza e crescer com ambição. Mas as empresas não votam. E de São Bento não contem com grande coisa, que a fonte está quase seca.

Poderia baixar-se impostos para ajudar, nomeadamente aqueles que castigam brutalmente o trabalho - o que até permitia dar uma mãozinha também aos trabalhadores. Poderia eliminar-se custos administrativos que erguem barreiras que encarecem e dificultam a vida às empresas. Poderia procurar-se caminhos para incentivar a inovação e atrair investimento. Apostar-se, no fundo, em medidas que ajudassem agora mas cujo efeito perdurasse, melhorasse as condições do tecido económico, desse às companhias instrumentos para se afirmarem e competirem na Europa e no mundo. Mas cumprir as metas orçamentais e financiar o pacotinho para as famílias requer todos os cêntimos disponíveis. E taxar ainda mais empresas que já pagam impostos acrescidos de taxas extra (derrama, contribuições extraordinárias dos tempos da troika, etc.) não é via aceitável.

A margem de Medina é escassa, mas o governo socialista, liberto dos caprichos da extrema-esquerda, sabe que não pode apostar tudo em Bruxelas. Resta saber até onde está disposto a avançar quando isso implicar custos políticos.

SOBE&DESCE

DESCE: António Costa, primeiro-ministro

Não descansou enquanto não nacionalizou a companhia aérea, que finalmente entrava em rota de crescimento e com a fatura a deixar de ser paga pelos contribuintes portugueses. Comprou a maioria, depois pagou o resto e em plena pandemia foi obrigado a financiar a reestruturação que não queria fazer, despedindo metade do pessoal e perdendo aviões e slots na Portela. Agora, sabendo o custo de manter a TAP pública a cada mês que passa, o risco de somar despesa para os portugueses e a impossibilidade de permanecer na mão do Estado, quer vendê-la em seis meses. Quanto nos custou o desvario? É fazer as contas.



DESCE: Ana Mendes Godinho, ministra da Segurança Social

Ninguém receberá em 2024 menos de pensão do que em 2023, frisou Ana Mendes Godinho. É o novo truque que o governo adotou para comunicar medidas que sabe não serem nem perto de quão positivas quer fazer passar. Não é mentira. Mas também não é uma afirmação verdadeira. O valor pago aos pensionistas vai sempre progredir, mas preparem-se para a realidade que o governo não quer mostrar: a subida vai afastar-se cada vez mais do aumento do custo de vida. Os pensionistas vão perder dinheiro na atualização da reforma mais de 250 euros - e vão perder poder de compra. Esta é a verdade livre de truques.