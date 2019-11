No dia em que escrevo este artigo vai realizar-se, na AEP, a terceira Conferência Internacional BOW – Business On the Way, que se estende até ao final do dia com um jantar de networking e entrega dos prémios Portugal Digital Export, no terminal de cruzeiros de Leixões.

Este encontro anual é um espaço para fomentar o contacto entre empresários e gestores, desenvolver competências para abordar mercados de alto potencial e apresentar as melhores práticas, oportunidades, processos e estratégias de internacionalização. “Os atuais desafios da globalização” é o tema deste ano, muito relevante face ao elevado grau de abertura ao exterior da economia portuguesa.

É unânime que precisamos de continuar a crescer a um ritmo ainda mais forte, que permita corrigir a divergência acumulada face ao desenvolvimento médio europeu. O aumento das exportações, a par do investimento, devem ser os principais fatores do crescimento.

Apesar de sinais inequívocos que temos vindo a percorrer o rumo certo, como é o aumento substancial da intensidade exportadora, é necessário continuar a fazer mais: diversificar mercados, alargar a base exportadora, exportar com mais valor acrescentado, valorizar e apoiar a oferta nacional e promover a manutenção do equilíbrio do saldo externo.

Estes desafios, intrínsecos à estratégia de crescimento, não podem estar desligados do contexto da globalização crescente, que aporta vantagens e oportunidades e, simultaneamente, ameaças e riscos, seguramente bem debatidos na conferência.

Estamos de acordo que a prevalência de tais riscos torna premente a implementação de políticas estruturais que promovam o processo de internacionalização das empresas e, por essa via, da economia.

Nesta matéria, relevo o papel das Associações Empresariais. O Programa da AEP Business On the Way, com o apoio do Compete 2020, tem dado um significativo contributo, ajudando a estimular a presença das empresas portuguesas nos mercados internacionais.

Este é também o motivo que nos move na atribuição dos Prémios Portugal Digital Export, nas três categorias distintas, todos com um objetivo comum: a premiação da capacidade exportadora das PME portuguesas pela via digital.

Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal