Os benefícios reais das classes virtuais para as organizações

A velocidade estonteante a que tudo acontece nos dias de hoje, o aparecimento de novas tecnologias, a mudança dos paradigmas de negócio e a necessidade de apostar na aprendizagem ao longo da vida para garantir uma verdadeira transformação e plena integração na economia 4.0 são alguns dos fatores que tornam as classes virtuais cada vez mais atrativas.

Seja do ponto de vista do formador, do formando ou do responsável de L&D, uma classe virtual bem desenhada apresenta benefícios como: uma aprendizagem altamente interativa; a capacidade de chegar a colaboradores geograficamente dispersos ou externos às organizações; a integração de diferentes conteúdos e formatos multimédia; facilitar a transferência de conhecimentos e competências adquiridas para o contexto real de trabalho, a qualquer momento, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo; para além de uma otimização e equilíbrio entre o investimento realizado e os resultados obtido por parte das organizações.

Porém, como em qualquer outra ferramenta formativa, as classes virtuais podem apresentar limitações: a logística digital (software utilizado, velocidade da Internet, qualidade do áudio…) pode tornar o processo difícil para os utilizadores; a capacidade de atenção num ambiente digital pode diminuir; e as dinâmicas de grupo apresentam contornos diferentes dos utilizados em interações presenciais. A pergunta que importa colocar é: podem as classes virtuais superar esses limites e tornar-se uma ferramenta de aprendizagem poderosa? Na CEGOC, empresa líder há quase 60 anos na área da formação e da transformação de pessoas nas organizações, acreditamos que sim.

Depois de termos sido, no passado, pioneiros do e-learning em Portugal, preconizamos hoje o Digital Learning e enveredamos por modelo de aprendizagem mais eficientes, adaptados e personalizados, de forma a responder às necessidades e aos desafios atuais das organizações e das suas pessoas. É este o caso da abordagem 4REAL® (Real Efficient Adapted Learning) – a primeira solução a integrar a personalização do percurso de aprendizagem com a sua transferência para o local de trabalho, através de uma experiência 100% transformadora e assente em recursos digitais, que permitem aumentar o engagement, melhorar a Learner eXperience e, acima de tudo, promover o aumento da eficácia da aprendizagem.

Como o fazemos? Através da LearningHub @Cegos, a plataforma de apoio à aprendizagem que serve de suporte à experiência 4REAL®. Com uma utilização fácil e intuitiva e um interface possível de customizar permite: a personalização do ambiente de aprendizagem; a integração de atividades colaborativas como fóruns ou chats; e ainda o acesso a um vasto leque de ativos digitais com diferentes formatos, onde se incluem módulos interativos, videocasts, quizzes e as aqui exploradas classes virtuais – que mediante sessões síncronas de vídeo-conferência permitem a interação, colaboração e partilha de experiências e recursos entre participantes em tempo real.

De forma a retirar o máximo partido do promissor potencial das classes virtuais aplicadas à (trans)formação, é necessário, porém, garantir que se reúnem várias condições: apostar em estratégias formativas envolventes que garantam um nível de participação semelhante aos das sessões presenciais (através de atividades de Q&A, brainstormings, exercícios individuais e em grupo, entre outros); explorar e otimizar os diferentes suportes e possibilidades do digital; desenhar uma Learner eXperience imersiva e cocriada com as organizações e os colaboradores; garantir o suporte por parte do formador ao nível da “logística digital”; e ainda assegurar o envolvimento e participação ativa das chefias diretas nos percursos de aprendizagem para impulsionar a aprendizagem dos membros da equipa e apoiar na sua eficaz implementação.

Só deste modo será possível otimizar todas as vantagens REAIS das classes VIRTUAIS para as organizações e ajudá-las, assim, a conquistar patamares superiores de competência, ousadia e competitividade.

Joana Teixeira é digital learning advisor na CEGOC.