Os bons exemplos do CEO e do militar

Se é pouco comum, nos tempos que correm, aparecer por cá quem aceite uma missão, arregace as mangas e a ela se dedique de tal forma que o resultado seja rápido e eficaz, Gouveia e Melo e Manso Neto são dois focos de luz no meio do obscurantismo, desgoverno, desrespeito pelos portugueses e desresponsabilização que têm marcado as decisões dos tempos pandémicos.

Sejam decisões diretamente decorrentes da covid, como as mais recentes medidas anunciadas pelo governo para a combater, que se anulam mutuamente - fecha-se Lisboa para controlar o vírus, mas ele espalha-se rápida e livremente pelo país; exige-se apresentação de teste negativo ou certificado digital para ir comer fora ou de férias, mas só ao fim de semana; e apesar de essas credenciais servirem de segurança para andar por aí, mantém-se áreas de negócios fechadas, arruinadas e empresários incapazes de ver a luz ao fundo do túnel; ou venham elas de outros mundos, como a incrível sucessão de infortúnios a que Eduardo Cabrita sobrevive com sobranceria e aparente inimputabilidade ou a TAPzinha que Pedro Nuno Santos recusou fazer, mas afinal está a criar; passando por um presidente da maior câmara do país que está seguro de não ter culpas em nada do que de pior acontece na Lisboa que governa e repete sem pudor promessas eleitorais que não cumpriu em seis anos de mandatos.

Nisto, com transparência, voz de comando e capacidade de liderança, o líder da task force tem prosseguido com uma operação de vacinação que poucos no país conseguiriam levar a cabo com tamanha eficiência. Acelera a fundo, porque reconhece a importância da luta que trava, aperta com quem sai da linha, pune quem viola a lei e avisa quando sabe que alguma coisa pode correr menos bem. E todos o entendem e admiram, pela refrescante postura de honestidade e pelos resultados atingidos.

Em quatro meses - depois de afastado da EDP Renováveis de forma arbitrária e de ver essa suspensão revogada pela justiça -, João Manso Neto prescindiu dos quase 2 milhões de euros que a elétrica teria de lhe pagar, pôs-se ao volante da Greenvolt e conduziu a empresa de renováveis da Altri a um ambicioso plano de investimentos e a uma entrada em bolsa que se concretiza no dia 15, depois de levantar mais do que os 150 milhões de euros que apontaram como objetivo ainda antes de terminarem os sete dias do prazo para a operação.

Os casos de sucesso merecem ser contados, sobretudo num momento em que são raros os motivos de ânimo num país aparentemente conformado com todos os males que lhe chegam. Ver Gouveia e Melo e Manso Neto em ação é refrescante. E é sinal de que ainda há esperança para Portugal. Haja quem lhes copie o exemplo.