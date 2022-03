Os bons, os maus e os tolos

Isto dantes era simples: havia o Muro e do Muro para lá estavam os maus. A missão dos bons (nós) era libertar os povos do lado de lá do Muro dos maus. Dúvidas? Vão ler o Soljenitsin, o Sakharov, o George Orwell e depois conversamos. Tínhamos heróis políticos - os chamados líderes políticos -, ideólogos e entrávamos na juventude a travar uma batalha pelo mundo livre. Uma cruzada romântica, de vida e morte, filosófica e real, nas mesas do café, nas manifestações, nos concertos, etc. Sabíamos bem de que lado estávamos e fazia parte da natureza desse lado respeitar o outro, que era absolutamente antagónico, diga-se.

Lembram-se quando o Papa disse aos jovens na Polónia "não tenham medo"? Lembro-me bem de o mundo tremer. Chorei quando o Muro caiu, mais por emoção - como se fosse o final feliz de um filme - do que pela noção real do seu verdadeiro significado. Era tudo infantilmente simples. Também os nossos heróis tinham pinta de heróis: um cowboy e uma Dama-de-Ferro (só faltava o homem invisível para a trilogia perfeita). E o mau até tinha uma mancha na testa.

Agora, os meus filhos perguntam-me se Putin e a Rússia são comunista, se os chineses são maus e se são os mesmos das lojas que vendem cartas dos Pokémon, se Biden é um fantasma e quando se prevê que vá padecer, quem são os franceses, se Johnson é mesmo primeiro-ministro de um país e quem é que manda na Alemanha. Quem é quem, querem eles saber.

Pois, isto agora complicou-se. O Muro de Berlim derrubou os bons e os maus e a globalização tratou do resto. E nós, pobres e ignorantes pais, que apenas ambicionamos aquecer as nossas casas, pôr gasolina no carro e sobreviver até ao final no mês apesar da carga fiscal socialista e da guerra na Ucrânia (por esta ordem), não sabemos o que lhes responder.

Para já dizemos o óbvio, dizemos que não é preciso ser especialista em nada para perceber que Putin é o mau e o criminoso e que uma análise mais completa da situação deve ser deixada à consideração dos mais cínicos.

Quanto ao resto, falta o resto, falta a missão. Defender o quê, quando dependemos energeticamente de autocracias, quando a economia das democracias liberais está interligada a países como a China? Defender o quê, quando aquilo que defendemos na nossa cultura com maior veemência é que tudo é relativo, a liberdade e até a vida?

Dantes era mais simples: havia um Muro que demarcava e o conforto estava do lado de cá. Agora é um ideal que está em causa, que nem sequer é percetível à maioria dos habitantes do mundo livre - os tolos -, o que torna tudo muito mais difícil e difuso: a missão é sermos guardiões de uma sociedade livre em prol do bem comum.

Na Ucrânia é por esse ideal que morre.