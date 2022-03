Os combustíveis são só o início

Não há paninhos quentes que possam amaciar a violência da realidade que espera toda a Europa - além daquela a que temos assistido com horror através dos relatos e das imagens que nos chegam de Leste e dos sobressaltos que a ameaça nuclear nos vai trazendo. Com uma guerra a acontecer no continente que imaginava nunca mais ter de viver nesta dimensão e a maioria dos países absolutamente dependentes do gás russo, não são só os combustíveis que vão escalar. Tudo vai ficar muito mais caro. E independentemente do valor que se possa pagar, alguns produtos vão mesmo faltar nas prateleiras dos supermercados.

Não será uma escassez persistente e empobrecedora como aquela com que convivem há décadas países como a Venezuela, a Argentina ou Cuba, mas sofreremos as faltas consequentes de um conflito armado como aquele que temos dentro de portas.

Famílias, empresas e indústrias estão já a sofrer os efeitos económicos da guerra na Ucrânia e a cada dia que passa de presença russa em Kiev mais duras se tornam as perspetivas de quem vê disparar o preço de tudo - à boleia dos custos da energia, pressionados pela transição energética e agora pelo conflito armado, mas também das anteriores crises que já nos dificultavam a vida, da logística às matérias-primas, passando pela inflação e com a ajuda da imensa incerteza que provoca ondas de convulsão.

As perspetivas são assustadoras e a esperança que podemos alimentar é a de que o conflito não escale nem se prolongue. E a relativa confiança que temos na capacidade de mantermos a cabeça fora de água é a que nos dá a ação de forças como a NATO, a ONU e a União Europeia - que parece enfim ter assimilado o significado do nome que carrega com a pandemia e agora torna a recorrer ao poder dos 27 para falar a uma só voz.

Além das indizíveis perdas humanas e da injustificável destruição, a guerra é grave e tem consequências diretas e indiretas para todos nós. Ninguém que viva deste lado do mundo, muito menos quem está na Europa, pode pretender que o conflito armado se esgotará por si, usando a diplomacia contra quem nem entende nem aceita os princípios básicos da liberdade e da democracia. Contra quem defende como legítima a imposição da sua vontade sobre aqueles que governa. Não é compatível com a defesa da liberdade que se propagandeie que é a vontade de sentir o sabor do sangue e de recolher sacos de dinheiro da venda de armas que moverá as rodas dentadas rumo a uma eventual intervenção supranacional.

A guerra tem de se evitar a todo o custo, mas se chega a ser - como agora é na Europa -, é preciso que tenhamos capacidade para combatê-la e acabar com ela. Não são sonhos húmidos de mortandade. É a defesa do nosso modo de vida que está em causa.