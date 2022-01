Os comentadores televisivos

Os comentadores ocupam hoje o centro do espaço televisivo, desde as emissões desportivas às eleições e à cultura. Este podia ser um modelo muito útil ao esclarecimento dos espetadores. Infelizmente a natureza dos comentadores escolhidos pelos diversos canais impede que isso aconteça e contribui negativamente para a formação ética da sociedade portuguesa.

A maioria dos comentadores televisivos longe de imparciais, algo desejável mas não completamente possível, são meros ecos, repetições das vozes do dono. Assim no desporto vemos comentadores do Benfica, do Sporting, do Porto e ocasionalmente de outro clube, na política e nas eleições temos os do PS, os do PSD e eventualmente um ou outro do BE e raramente um próximo da CDU/PCP.

Nas eleições os comentadores contribuem mais para o resultado final do que a campanha dos diversos partidos. As ações de campanha servem apenas como tema para as decisivas intervenções dos comentadores. A escolha dos comentadores tornou-se decisiva.

Extremamente alinhados a grande maioria destes comentadores promove uma ética social baseada nas seguintes linhas: a) nunca reconhecer mérito ao adversário ou às suas ideias ou propostas; b) culpar terceiros pelos desaires mais evidentes do seu campo (o árbitro, a União Europeia, os adversários políticos, etc.); c) encontrar segundas ou terceiras intenções maliciosas em tudo o que os outros dizem; d) elogiar sempre o seu lado mesmo perante os mais claros disparates ou erros; e) clamar sempre por vitória moral. É a lógica do bairrismo exacerbado, do clubismo doentio, do combate ideológico panfletário.

Vivemos hoje na sociedade do conhecimento. A ciência e a tecnologia têm um papel determinante no desenvolvimento das forças produtivas. Estas por seu lado criam novos modelos sociais, novas profissões e novas formas de mundialização e globalização.

Ora o bairrismo exacerbado não se adequa à globalização, o clubismo doentio é inimigo da ciência que exige mente aberta e o avaliar rigoroso de várias hipóteses e alternativas. A ética difundida pelas nossas televisões é inadequada ao mundo de hoje, inimiga da atitude necessária ao desenvolvimento económico e social do nosso país.

Estamos a formar gerações de pessoas de mente fechada, acantonadas em ideias feitas, sem rasgo critico que não seja o de atacar instintivamente os que não partilham os seus preconceitos. Estamos a formar gerações para o fracasso intelectual.

É necessário um novo modelo de comentário televisivo. Um comentário mais diversificado, mais rotativo, mais cosmopolita, mais imparcial, mais informado, mais didático e menos alinhado e menos fanático.

Nada indica que um comentário deste tipo atraia menos audiências do que o modelo atual. Bem pelo contrário, este modelo está a afastar as audiências desses canais e a levá-las para o cabo, para a internet, para as plataformas de streaming.