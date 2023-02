Os dados de hoje nas rodas de amanhã

A condução autónoma tem, nos últimos anos, ganho terreno a olhos vistos, e é a inteligência artificial que tem acelerado esta inovação na mobilidade. O catalisador para esta resolução reside na crescente disponibilização e análise de dados, que abre uma autêntica caixa de Pandora com possibilidades infinitas em diferentes setores, desde a conceção e teste do veículo até à apresentação de serviços em linha com situações da vida real, que vão ao encontro às necessidades e conforto de quem conduz e quem viaja.

Até recentemente, o uso de algoritmos no setor automóvel limitava-se a utilizar dados disponibilizados por sensores. Mas cada cidade e cada estrada tem as suas especificidades e próprias condições, fazendo com que cada quilómetro conduzido seja diferente do anterior e, portanto, torna-se desafiante prever o seguinte.

É neste cenário que a Inteligência Artificial traz novidades, que vão muito para além da condução autónoma: otimizar o ligar do ar condicionado antes de entrarmos no carro, ativar mecanismos de resposta a sinais de stress dentro do veículo, detetar a presença de um bebé ou animal de estimação dentro da cabine com alertas para o condutor e ajustes para maior comodidade, são alguns exemplos de cenários que podemos explorar ao nível da experiência de condução.

Numa ótica de vendas, a Inteligência Artificial também abre novas opções para transformar e melhorar a relação com os clientes. Por um lado, a marca pode propor soluções personalizadas aquando da aquisição do veículo, mas também na contratação de serviços, como manutenção. Por outro, ao longo do tempo, podemos também sugerir e até surpreender os clientes com novos serviços, tudo com base no modo como os sistemas de IA analisam dados recolhidos e combinam cenários especificamente adaptados ao cliente.

Também do ponto de vista mecânico há grande valor na adoção de IA. Além de permitir ajustar automaticamente parâmetros da dinâmica do veículo como velocidade e suspensão de acordo com as condições do piso, é também possível prever quando o veículo poderá sofrer alguma falha mecânica ou eletrónica. Ao combinar diferentes dados, como tipos de erro e vida útil de certos componentes, os sistemas de IA alertam para a necessidade de fazer uma revisão antes do problema acontecer - o que reduz não só os custos de reparação, como aumenta a segurança de quem viaja.

Por fim, há que destacar que a revolução no sistema de infotainment faz com que o veículo seja cada vez mais encarado como um smartphone sobre rodas, dada a interação crescente máquina-humano. Através da automação de serviços, condutores e passageiros têm mais tempo livre para explorar os seus veículos, o que leva por sua vez à criação de soluções cada vez mais diferenciadoras para quem viaja.

Uma vasta base de dados permite às marcas criar melhores algoritmos, prever comportamentos de quem conduz e preparar o veículo para cada um dos infinitos cenários na estrada. Para estar a par das tendências de Inteligência Artificial precisamos de, já hoje, compreender tudo o que os dados podem fazer pelas marcas. Depois, temos de continuar a desafiar a curiosidade para fazer a diferença e a testar todas as possibilidades, "alimentando" as ferramentas de IA ao longo do caminho para trazermos verdadeira disrupção ao futuro da mobilidade.

Pedro da Silva Monteiro, Chief Tech of Data & AI na Critical TechWorks