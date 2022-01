Os debates em família

Adormeço em quase todos. No outro dia um dos meus filhos mais novos perguntava-me se podia assistir ao debate entre André Ventura e Catarina Martins, como quem pede para ver um filme para maiores de 18 anos, uma vez que que a expectativa era assistir a uma espécie de luta da lama em género de debate. Do alto da sua adolescência era isso que o cativava. Há pais que têm os filhos a querer ver o Bruno de Carvalho no Big Brother, não me posso queixar...

E assim, desconfortáveis e conscientes do risco de que sairíamos todos com menos capacidades intelectuais e cognitivas, assistimos ao debate. Eu adormeci, porque já não tenho muitas, e eles ficaram estoicamente à espera da discussão sobre as touradas, que as vozes se esganiçassem e que alguém batesse em alguém. Sangue que infelizmente não chegou porque Catarina Martins citou o Papa. A minha mãe - uma autoridade em espiritualidade cristã - não acha mal porque diz que quanto mais vezes se citar o Papa melhor, e eu acho o mesmo. Mas foi a incoerência religiosa que ficou do debate porque isso interessa imenso à governação do país. Estou como a Catarina: por exemplo também citar Buda um dia que me cruze com Ventura apesar de não ser budista. Não sei mais nada do debate.

Seguiram-se mais debates cronometrados que me afligem. Afligem-me tanto que adormeço - desconfio que são as defesas do organismo a funcionar. Eles não. Os meus filhos seguem os debates como quem segue um campeonato de futebol; eu só acordo com as análises, como quem segue os campeonatos de futebol através dos comentários. Dizem os comentadores quem ganha e quem perde, quem esteve bem e quem esteve mal, quais as intenções de uns e de outros, quais as estratégias que se calhar nem eram estratégias - calhou. Discussões sobre discussões que duram mais tempo do que as próprias discussões. E dizem coisas que os espectadores médios dos debates, depreendo, não alcançam. Acho que estes debates sobre os debates também deviam ser cronometrados. Seria mais justo. E analisados.

No fundo, analisando a análise dos debates e comentários afins, tenho a dizer que todos odeiam Ventura e é desse ódio que Ventura sobrevive. É ele o desastre à beira da estrada que ninguém resiste a abrandar. Olha o Ventura! E travamos. Um deputado apenas e é ele quem domina e determina os temas de todos os debates, os comentários dos analistas e condensa o ódio dos jornalistas. E por acréscimo é quem arrasta as audiências, tal como o Bruno de Carvalho ou José Castelo Branco no Big Brother.

Ventura choca, diz enormidades, pisa todas as linhas vermelhas, quer castrar os pedófilos, está em guerra com a comunidade cigana há mais tempo do que a Guerra dos Seis Anos e até saca do terço quando o cerco aperta. É com isto que faz parar o trânsito e arrasta os adversários para a teia de onde depois não conseguem sair. Debater as exportações, o futuro da União Europeia, a crise da natalidade, a sustentabilidade da Segurança Social, a estagnação económica, a TAP, a educação, a saúde, o país, enfim, são temas acessórios que fazem os meus filhos dormir.

Os debates são isso: ver quem consegue passar o teste preparado por André Ventura. Na verdade, ninguém quer ouvir falar de política.

Jurista