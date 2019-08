Os desafios para a mobilidade do futuro

A mobilidade urbana é hoje uma questão crucial, e será ainda mais importante nos próximos anos.

É a mobilidade de bens e pessoas que transformou a economia global e o comércio globalizado, é também a mobilidade que desestruturou estilos de vida e moldou a vida de bilhões de habitantes urbanos. Embora possuir um veículo pessoal fosse a norma e um ideal, os hábitos estão gradualmente a mudar para formas diferentes de locomoção. Devido a imperativos ambientais e demografia crescente, os agentes de mobilidade estão na vanguarda de fornecer aos cidadãos novos meios de transporte seguros, eficientes e adaptados ao seu ambiente.

1. Multimodalidade: mobilidade será plural

Nas áreas metropolitanas e cidades, há uma proliferação de meios de transporte. A mobilidade está a tornar-se multimodal. Quer se trate de viagens urbanas ou suburbanas, os cidadãos estão a movimentar-se cada vez mais e as suas necessidades são cada vez mais variadas. Para satisfazê-los, novos serviços vão sendo adicionados aos meios de transporte existentes. Todos são complementares e atendem a uma procura crescente de flexibilidade. O aparecimento de serviços de partilha de carros, scooters elétricas, serviços de passeio, etc. testemunham mudanças na maneira como viajamos, mas também em os nossos estilos de vida.

Vários fatores levam ao surgimento de uma oferta de transporte multimodal.

Por um lado, a flexibilidade é uma procura crescente no contexto do rápido crescimento da urbanização. Embora o veículo pessoal, ainda, represente quase todas as viagens domésticas na maioria dos países, o uso de transporte público e os modos compartilhados estão a crescer fortemente nas áreas urbanas. As restrições à posse de veículos nas cidades estimulam a mudança. Um veículo de partilha de carros free-float, partilhado por centenas de utilizadores, usado de cinco a seis vezes mais do que um veículo pessoal, permite um custo significativamente menor de uso para aqueles que usam seu carro ocasionalmente, proporcionando alta flexibilidade de uso.

Por outro lado, a questão ambiental é um fator essencial na transformação da mobilidade. Muitos estudos mostram que possuir um carro pessoal incentiva a viajar sistematicamente com ele. Quando não se tem um carro, a questão de qual ou quais os meios de transporte a serem usados, é levantada. Ao fazer isso, mecanicamente aumentamos o uso de modos flexíveis e de transporte público, complementados, quando necessário, por serviços partilhados de veículos, para um impacto significativamente reduzido em nosso meio ambiente.

2. Planeamento urbano: uma evolução essencial

Metrópoles e grandes cidades estão a passar por grandes mudanças, incluindo um crescimento exponencial da população urbana nos últimos 50 anos. As últimas estimativas das Nações Unidas, mais de um terço da população mundial viverá numa área urbana até 2050, com um aumento de 2,5 bilhões de pessoas.

Nesse contexto de densificação, opções multimodais combinadas com o transporte público são essenciais. Mas, para atrair o maior número possível de pessoas, a promessa de poder ir “em qualquer lugar, a qualquer hora”, inclusive nos arredores e à noite, deve ser mantida. A partilha de carros free-foat (de forma flutuante) proporciona essa liberdade oferecida anteriormente pelo veículo pessoal e, nesse sentido, é um passo para a desmotorização dos domicílios.

É por isso que a partilha de carros deve ser apoiado pelas autoridades locais, que também devem adaptar as infraestruturas de carregamento e estacionamento para que ele possa crescer. A política urbana deve ser voltada para a adaptação a novos estilos de vida e padrões de viagem, em colaboração com empresas que inovam nesse setor e são, portanto, parceiros essenciais no desenvolvimento urbano.

3. 100% de mobilidade verde (elétrica)

É impossível falar de novos métodos de mobilidade sem discutir seu impacto ambiental. O transporte de amanhã terá que se adaptar às mudanças de uso, mas acima de tudo terá que ser limpo. Isso apresenta desafios para todos, de fabricantes a cidades e de operadores a utilizadores.

Paris, Londres, Madrid – muitas cidades europeias querem proibir, ou pelo menos reduzir, o uso de veículos com motor de combustão interna no futuro. É, portanto, imperativo que exista alguma pressão para o desenvolvimento do veículo elétrico a partir de agora, e para isso, o desenvolvimento de pontos de carregamento.

A partilha de carros em sistema free-float elétrica é precisamente a solução para o desenvolvimento destas infraestruturas. Devido ao número de veículos que as operadoras oferecem e à quantidade de energia de que necessitam, o seu desenvolvimento possibilita a criação de um modelo económico para os serviços de tarifação rodoviária.

Graças ao desenvolvimento de serviços de mobilidade elétrica, as autoridades locais podem eventualmente construir a infraestrutura de recarga necessária para o veículo particular.

4. Veículos autónomos, um novo acordo para transporte individual

A indústria automotiva está a evoluir rapidamente e as viagens de carro em áreas urbanas serão significativamente influenciadas pela ascensão de frotas autónomas de veículos partilhados, que podem ser facilmente reservadas a qualquer momento através de um smartphone.

Muitos fabricantes de automóveis estão a trabalhar no desenvolvimento de veículos autónomos. Agências empresariais e governamentais estão exploram modos pelos quais veículos autónomos podem ser usados e testes piloto estão já a ser realizados em todo o mundo.

O futuro do automóvel é autónomo, quase não há dúvidas sobre isso.

Para as cidades, é importante antecipar esta grande mudança agora, que mudará profundamente a nossa organização de transporte. O carsharing é uma forma de se preparar para essas transformações. Em certos aspetos, como a distribuição dinâmica de veículos, a gestão do suprimento de energia ou as estratégias de manutenção e limpeza desses robôs de táxi partilhados, o carsharing apresenta uma oportunidade de conhecimento. Esse, conhecimento, é necessário tanto para as autoridades locais, que terão que adaptar os ecossistemas urbanos, tanto para os operadores, que devem preparar as ofertas de serviços do futuro agora.

Permitir o desenvolvimento da partilha do carsharing não é apenas crucial para satisfazer as necessidades de viagem de hoje e apoiar o desenvolvimento de veículos elétricos e infraestruturas de tarifação rodoviária amanhã, mas também para preparar a chegada do veículo autónomo partilhado depois de amanhã.

O futuro começa hoje

A mobilidade do futuro é parte integrante do nosso presente. As soluções de viagem, como a partilha de carros free-float, estão a evoluir a um ritmo impressionante e, embora sejam um tópico óbvio e cada vez mais importante para os fabricantes e políticos, os principais atores dessas mudanças serão os utilizadores e os seus hábitos. Para que a mobilidade seja inteligente, fluida, responsável e disponível, todos os atores da vida urbana têm um papel a desempenhar.

João Oliveira é diretor-geral da SHARE NOW em Portugal