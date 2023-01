Os desafios tecnológicos para os gestores em 2023

Com uma inflação significativa, podemos esperar que os custos de produção e de matérias-primas continuem a subir. Paralelamente, a folga que a pandemia deixou aos consumidores esgotou-se e as empresas vão ter grande necessidade de serem mais eficientes nas suas operações e na gestão da sua cadeia de abastecimento. Mas a incapacidade dos fornecedores de entregarem os bens e serviços procurados levará à diminuição desta eficiência.

A tudo isto acresce ainda a concorrência, que voltará em força depois de uma diminuição devido à pandemia, o que vai obrigar a um esforço maior de inovação - de processos, produtos e serviços. Este facto acarreta não só menor eficiência na utilização dos recursos, como também menor resiliência das operações das companhias.

Além desta grande tendência, há um conjunto de outros temas eminentemente tecnológicos sobre os quais os gestores terão obrigatoriamente de se debruçar. Comecemos pela densidade digital (percentagem de atividade digital no total das atividades), que vai continuar a intensificar-se, permitindo novos modelos de negócio, alguns suportados em 5G ou twin technology. A expetativa é que, nestes campos, se verifique uma clara expansão.

Por outro lado, a transição digital vai acelerar e afastar ainda mais as empresas da dianteira das restantes. Já os ataques informáticos, cada vez mais sofisticados, vão intensificar-se e os danos agravar-se-ão.

A inteligência artificial continuará a alastrar-se e irão aparecer mais soluções plug & play, de forma acessível, transformando-a numa general purpose technology com as mais variadas aplicações. O Metaverso vai continuar a crescer e impulsionar a AR e a VR. As fronteiras entre o físico e o digital irão continuar a esbater-se com os riscos e oportunidades inerentes.

Este pode vir a ser o ano do quantum computing, que promete grandes revoluções. Também a tecnologia blockchain vai assistir a desenvolvimentos interessantes, alavancada pelas soluções cloud, pela descentralização da tecnologia e pelas necessidades de segurança e encriptação dos dados.

A tecnologia e a sustentabilidade climatérica têm de se reforçar mutuamente. Por fim, irão surgir novas soluções de condução autónoma e de robotização que vão penetrar cada vez mais nas nossas vidas e organizações.

É na gestão da tripla incompatibilidade entre a necessidade de eficiência, de inovação e de resiliência que se vai jogar as empresas que vão prosperar em 2023 e as que irão ficar para trás. As evoluções tecnológicas aqui elencadas vão ajudar os gestores a superar este desafio e, assim, a termos uma economia simultaneamente eficiente, inovadora e resiliente.

Jorge Ribeirinho Machado e Agostinho Abrunhosa, professores da AESE Business School