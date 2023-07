Entre a segurança e a liberdade, os portugueses escolhem a segurança. É assim desde que somos gente em modo de país. A liberdade é como a sobremesa, não é o nosso prato principal. Entre a segurança no trabalho, a garantia da reforma, a ordem na rua, o conforto das nossas casas, o LCD ou a autonomia, a liberdade de pensamento e de escolha, não arriscamos perder os primeiros.

Gostamos que tomem conta de nós. Não nos importamos de pagar os impostos que nos exigem, de cumprir as regras que nos impõem, desde que nos garantam os básicos que proporcionam o nosso bem-estar básico. Somos bem mandados. Só nos agitamos quando mexem nos nossos direitos sociais, que consideramos adquiridos. Os nossos direitos fundamentais são de facto acessórios. Mandar em nós é como dar milho a pardais.

O que teimamos em não perceber é que a liberdade, todas as liberdades, são a génese do nosso bem-estar. Um miúdo não cresce se os pais lhe derem semanada a vida toda. Embrutece, fica sempre à mercê da vontade e dos caprichos dos pais, nunca sairá de casa mesmo que saia. É suposto ganhar a sua autonomia, tomar opções erradas para concluir sozinho quais são as certas. A educação é mesmo isso: ensiná-los a viver em liberdade.

Mas, nós, portugueses somos os filhos das semanadas. Engorda-se a função pública, aumentam-se os benefícios sociais, distribui-se mais uns trocos que chegam ao preço de mais cedências de independência e chegamos a casa a horas, pomos a mesa todos os dias e fazemos tudo o que o Estado-pai nos manda fazer. E assim aprendemos desde cedo a não fazer escolhas, a não inovar, a não refilar, a não crescer. Enquanto houver paz, pão e habitação - seja lá em que condições for - por nós, está bem e a liberdade pode esperar à porta. Salazar sabia e o PS aprendeu bem.

Quem não quer ter filhos assim, dependentes das nossas vontades? Seria um sossego. Qualquer pai sabe que a coisa mais dolorosa é deixá-los ir: deixá-los sair sem horas para chegar, deixá-los guiar sem a certeza da segurança, deixá-los escolher amigos, namorados, casamentos, cursos e empregos que não seriam as nossas escolhas. Mas as vidas são deles, e nós, pais, aprendemos cedo - ao contrário do Estado, de qualquer Estado - que a relação de dependência é tóxica, atrofia e acaba sempre mal para um dos lados. A falta de liberdade é o ingrediente secreto de qualquer rutura.

Hoje confunde-se Democracia com maioria. Como se a Democracia fosse o sistema que legitima o poder ilimitado de maioria assim como na selva está legitimado o poder do mais forte. Os pais aprendem também cedo que a sua autoridade não vem da força, do poder de distribuir semanadas ou impor as horas e a idade para os filhos saírem. A sua autoridade só existe se for reconhecida em liberdade. É uma escolha que os filhos vão fazendo conforme aprendem a voar. Os filhos não aceitam crescer sem ela, nem que para isso tenham de arriscar o seu bem-estar, viver sem a segurança da cama feita, comida na mesa e roupa lavada.

Não, a democracia não é a ditadura da maioria. É, ao contrário, um sistema dos consensos, que exige negociação, cedências, inclusão, um sistema de poderes e de contrapoderes. Assim como é qualquer casa onde vivem filhos com idade para fazerem as suas escolhas.

Enquanto não aprendermos que o nosso desenvolvimento, bem-estar e independência dependem da liberdade que temos de garantir e conquistar todos os dias, seremos sempre filhos adultos a viver à conta de semanadas. Seremos sempre fáceis de pastorear e frágeis perante qualquer desafio ou ameaça. Até lá, até aprendermos esta básica lição de democracia, teremos sempre uma maioria que fará de todos aquilo que bem entende só para manter o seu poder.

É que o Estado não é um pai, é só uma condição para podermos ser país. Um brinquedo que pode ser perigoso nas mãos das pessoas erradas, sejam elas a maioria ou a minoria.

Jurista