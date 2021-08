Os gestores interinos e a aprendizagem ao longo da vida

De acordo com o investidor bilionário Warren Buffet "O melhor investimento que pode fazer é o investimento em si mesmo"! De facto, os bens físicos são passageiros e deterioram-se, mas o conhecimento que adquirimos quando aprendemos coisas novas não é! Quando investimos na expansão do nosso conhecimento estamos, realmente, a investir em nós próprios. Scott Lee, fundador e CEO da Gooroo, acrescenta: "A aprendizagem conduz a uma melhoria contínua de si mesmo. Quer estejamos a adquirir uma competência académica, a escolher um novo hobby ou a tentar expandir os negócios, o processo de aprendizagem conduz a um crescimento pessoal significativo. O conhecimento é um investimento porque ajuda a tornar uma pessoa mais completa. Dá a confiança que precisamos para ter sucesso noutras áreas da vida."

De facto, quando se trata de gestão, as pessoas mais bem-sucedidas são geralmente aquelas que desenvolvem um amor eterno pela aprendizagem. Na sociedade do conhecimento em que vivemos, conhecimento é poder.

Num mundo em constante expansão, é impossível uma pessoa saber tudo sobre tudo. Porém, a adaptação às mudanças constantes e a manutenção da curiosidade de continuar a aprender sobre o mundo que nos rodeia permite-nos adaptar a um mundo em constante mudança. Das mudanças tecnológicas às questões sociais, das preocupações ambientais aos desenvolvimentos políticos, a informação nunca acaba e as oportunidades para aprender são infinitas!

Quais são as vantagens da aprendizagem ao longo da vida?

Autodesenvolvimento - As competências que resultam da aprendizagem são relevantes em todas as áreas da vida. O sucesso nos negócios e na vida é uma consequência da capacidade para gerir o tempo e as prioridades, algo que também se aprende.

Versatilidade - Estando o mundo em constante evolução e mudança é necessário ajustar a experiência de trabalho de forma contínua. Um profissional torna-se mais valioso quanto mais versátil for.

Confiança - Mais conhecimento ajuda-nos a sentirmo-nos mais confiantes ao discutir e endereçar tópicos relevantes, sem medos ou hesitações.

Inovação - Uma das maiores vantagens da aprendizagem é o permanente estímulo dado ao cérebro, levando a que mais facilmente se seja inspirado por uma infinidade de coisas diferentes.

Nas palavras de Charles Darwin, quem se consegue adaptar, vence. A capacidade de reagir a diferentes situações e aplicar diferentes competências torna-nos mais importantes como profissionais. Adaptabilidade é também o nome do jogo na gestão empresarial. Ao expandir conhecimento e competências, os profissionais ficam mais bem preparados para as inevitáveis mudanças. Aqueles que respondem com rapidez e eficácia são os que estão mais bem posicionados para se tornarem os líderes do seu nicho.

É com esta filosofia que aparecem os gestores interinos. Os gestores interinos são profissionais sénior que, após uma carreira longa e prestigiada, continuam apaixonados pelo conhecimento, procurando novos desafios que deem uso às suas competências. São especialistas na resolução de problemas, uma competência ganha com muitos anos de prática. Mas como é possível encontrar estes gestores, com os conhecimentos, mas também com a disponibilidade necessária? Plataformas como a Experienced Management, que se dedica em exclusivo ao conceito de Interim Management, disponibilizam o acesso a estes gestores, empenhados e disponíveis, de forma profissional e eficaz.

Em determinadas situações, os gestores interinos são a melhor aposta para empresas que procurem resultados rápidos e relevantes, numa fase transitória ou durante uma transformação. Pela fase em que se encontram na vida, os gestores interinos não entram em jogos de poder, focando-se totalmente na resolução de problemas em circunstâncias difíceis e desafiantes, por um período de tempo pré-determinado. É através de plataformas como a Experienced Management que gestores com estas características estão à disposição das empresas num formato de mandatos de tempo pré-determinado, para resolver situações e dificuldades perfeitamente identificadas.