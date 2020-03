Os Jogos da Fome

A magnitude do pacote de estímulo que foi aprovado no congresso norte-americano para combater a devastação económica da covid-19, 2 biliões de dólares, é quase incompreensível. Faz as ajudas assinadas por Barack Obama na Grande Recessão de 2008 parecerem uma brincadeira de crianças. E ainda assim, não será suficiente.

É por isso que aumenta o coro de vozes que querem a reabertura de empresas e o relaxamento das restrições nas próximas semanas, contrariando as recomendações dos médicos e autoridades em doenças infecciosas. Dizem que não podemos morrer da cura. Que parar a economia para conter a doença trará danos colaterais tão fortes que pode não valer a pena. Que a Suécia está a apostar em imunidade de grupo e devemos seguir-lhe o exemplo.

O grande equívoco destes críticos é atribuírem a hecatombe económica às medidas para combater o vírus. Não. A reabertura parcial ou total das empresas, lojas, praias, aeroportos, restaurantes, cinemas e estádios de futebol não levaria a uma retoma da actividade económica.

Não são apenas as medidas impostas pelas autarquias e pelos governos que estão a parar a economia; é a pandemia, caramba. Antes das medidas de contenção já havia uma quebra significativa do consumo, porque as pessoas estavam com medo. Já havia alunos a faltar às aulas, porque os pais estavam com medo. Havia inclusive movimentos nas redes sociais a pedir o encerramento das fronteiras, das escolas e dos centros comerciais, numa pressão de baixo para cima cujos resultados até pecaram por tardios. Os teimosos que continuam a tentar ir para a praia ou vão ao pão todos os dias são uma minoria que não é exclusiva a nenhum país. Há-os em todo o lado a fazer disparates, incluindo um infectado depois de organizar uma “festa coronavírus” no Kentucky e uma mão cheia de universitários infectados na Flórida depois de se recusarem a cancelar as festas das férias do semestre.

A reabertura antecipada das actividades económicas não só não teria o efeito de retoma desejado, porque o medo continua a dominar, mas também arrastaria a situação por mais tempo. Os CEO, pânditas e milionários que clamam pela normalidade fazem-no porque se sentem seguros, sabendo que não terão de ser eles a expor-se à infecção por covid-19. Sabendo que no caso de ficarem doentes, terão os melhores cuidados de saúde. Sabendo que não dependem de baixas médicas. Esquecendo-se que se metade da sua força de trabalho cair doente, não é o conselho de administração que vai arregaçar as mangas e substitui-los na frente da loja ou no chão de fábrica. Não vão com certeza dar-se como tributos nestes Jogos da Fome.

É preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, conter a pandemia e garantir a sobrevivência económica. Haverá formas diferentes de abordar um problema que é global, mas ignorar a ciência a bem da economia não funciona, desta vez. Talvez a primeira, talvez a única.

O que continua a fazer escola é a prioritização do resgate das grandes empresas em detrimento dos indivíduos e até dos pequenos negócios. Foi isso que ficou patente nas discussões que antecederam a aprovação do pacote de estímulo de 2 biliões de dólares nos Estados Unidos, a continuação da ideia de que são as gigantes que movem a economia. Gigantes com centenas de milhões de lucros por ano que não aguentam um mês antes de abrir falência? Gigantes que beneficiaram ao máximo do corte histórico de impostos conduzido por Donald Trump, e que em vez de investirem na companhia ou na contratação de mais pessoas torraram o dinheiro todo na recompra de acções que agora valem pouco por causa da derrapagem nas bolsas.

É certo que esta é uma situação sem precedentes, na qual as ferramentas de estímulo tradicionais não funcionam. Toda a gente precisa de ajuda, mas os mais vulneráveis não são as multinacionais sentadas em cima de patrimónios significativos e com capacidade negocial sem paralelo. Os mais vulneráveis são os pequenos patrões, os pequenos negócios, os trabalhadores por conta própria, os freelancers, os que têm três empregos para sobreviver e agora perderam dois.

A administração vai enviar um cheque entre 250 e 1200 dólares a cada cidadão ou residente permanente nos Estados Unidos, conforme o seu rendimento anual, de forma a almofadar a queda que aí vem. Deveria ser mais, considerando a falta de rede de apoio que existe no mercado laboral. Deveria ser melhor, considerando as ajudas consideráveis que o pacote devota a certas indústrias, como a dos cruzeiros. 500 mil milhões de dólares vão para as grandes empresas e municípios mais afectados pela pandemia, um fundo que deveria ter sólidas contrapartidas.

O mundo que sairá da pandemia será diferente e duvido que seja possível regressar ao normal. E que normal queremos de volta? Se há algo que esta crise nos pode ajudar a fazer é redefinir a estrutura económica que tem cristalizado desigualdades sociais.