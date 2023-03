Os meios de pagamento como potenciadores do crescimento do e-commerce

Cada vez mais, a escolha certa dos meios de pagamento disponibilizados é importante para o sucesso do e-commerce e para uma melhor experiência do utilizador. Uma loja pode ter ótimos produtos a bons preços, mas se não providenciar um conjunto adequado de opções de pagamento, poderá ver a taxa de conversão ser afetada de forma negativa, isto é, menos utilizadores concluem efetivamente as compras. Nas faixas etárias mais avançadas, ainda existe uma grande prevalência pela escolha de meios de pagamento mais tradicionais, como o multibanco (através de entidade e referência) ou o cartão de crédito. No entanto, nos utilizadores com menos de 45 anos, o MBWay já é o mais escolhido.

Ao mesmo tempo, assistimos a uma transição de comportamentos. Há cada vez mais utilizadores a optarem por meios de pagamento mais flexíveis. O grande crescimento do número de pagamentos Buy Now Pay Later (BNPL), bem como das opções de financiamento online, mostram essa mudança no utilizador. Assistimos também ao aparecimento dos pagamentos Account to Account (A2A), transferências entre contas bancárias sem recurso a intermediários de pagamento, que ganharão influência muito brevemente. Além destes, já começa a ser possível pagar com criptomoedas em algumas plataformas online, todavia, o mercado português ainda não está preparado para que esta opção ganhe grande relevância num futuro próximo.

Atualmente, a opção mais escolhida pelos portugueses é o MBWay, principalmente pela sua simplicidade e comodidade. O multibanco aparece a seguir, mas a perder influência de ano para ano. Depois, na maioria dos sites, surge o cartão de crédito em terceiro lugar.

Na conjuntura económica atual, dar aos clientes a oportunidade de pagarem de forma fracionada, e sem juros, é uma estratégia cada vez mais utilizada pelas lojas para aumentarem as vendas. Os clientes agradecem, pois conseguem adquirir os produtos que pretendem com um menor esforço financeiro. Em alguns casos, esta é a única opção que lhes permite concretizar uma necessidade de compra. Ao dividirem o pagamento das compras por várias mensalidades, sem custos adicionais, não perdem tanta liquidez, o que ajuda na gestão do orçamento familiar. Estes métodos de pagamento são fiáveis, mas é importante salientar que o utilizador deverá sempre escolher criteriosamente o site onde vai realizar a compra. É fundamental perceber se o site onde está a comprar é fidedigno e se cumpre os critérios que atestam a sua segurança.

Ao disponibilizarem estes meios de pagamento, os lojistas aumentam a sua taxa de conversão. Outra consequência direta é o aumento do valor gasto pelos consumidores, pois havendo a possibilidade de fracionar o pagamento, o cliente tem tendência a comprar produtos de valor mais elevado do que aqueles que estaria disposto a comprar se tivesse de efetuar o pagamento numa única vez.

Para o futuro, a perspetiva é a perda de influência dos métodos de pagamento mais tradicionais, em detrimento dos outros meios abordados anteriormente, pois a maioria da população já não está disposta a sair de casa para efetuar um pagamento. Os métodos são cada vez mais digitais e têm de estar à distância do telemóvel ou de um clique. Num mercado digital onde existem tantas mudanças, vão continuar a surgir outros métodos de pagamento e, provavelmente, dentro de um ou dois anos, uma nova abordagem a este tema já contará uma história completamente diferente.

Filipe Ferreira, especialista em gestão de produtos financeiros do KuantoKusta