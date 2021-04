Os números do Futebol Profissional na época 2019-20

A 4.ª edição do Anuário do Futebol Profissional Português, produzido pela EY em parceria com a Liga Portugal, foi publicada no dia 22 de abril. É o retrato de uma época atípica que pôs à prova a Liga Portugal e as Sociedades Desportivas da Liga NOS e da Liga Pro. Com parte da época impactada, os resultados do estudo confirmam, ainda assim, a capacidade de superação e a importância desta indústria para a economia nacional.

Feitas as contas, a Liga Portugal e as Sociedades Desportivas geraram 750 milhões de euros em volume de negócios, o que se traduziu numa contribuição de 494 milhões de euros para o PIB português e mais de €142 milhões em impostos para o Estado. Ainda que estes valores tenham diminuído face à época anterior - algo que não pode deixar de ser associado ao impacto da pandemia da covid-19 -, o Futebol Profissional gera diretamente 0,26% da riqueza nacional.

A Liga NOS foi responsável por 97 cêntimos por cada euro gerado, tendo contribuído com 480 milhões para o PIB nacional. As receitas permanecem altamente concentradas nos três primeiros classificados, com o FC Porto, o SL Benfica e o SC Braga a registarem 58% das receitas totais da Liga NOS. A descida do Sporting CP para a 4.º posição da competição explica a redução deste peso face à época anterior - os três grandes continuam a representar perto de três quartos das receitas totais da competição.

Foi na Liga Pro que se sentiu o maior impacto. O aumento dos gastos das Sociedades Desportivas, aliado à redução das receitas em cerca de 27%, traduziu-se num agravamento do seu desempenho financeiro. Assistiu-se a um maior recurso ao crédito para reforçar a tesouraria, numa época em que se registou uma redução substancial do ativo das Sociedades Desportivas.

De um modo geral, a redução das receitas de bilheteira, aliada ao decréscimo dos proveitos da participação em competições europeias, impactou diretamente o volume de negócios das Sociedades Desportivas. Não obstante, o seu desempenho superou as previsões da Liga Portugal - as receitas decresceram apenas 11%, quando se previam quebras entre os 15-37% fruto da aplicação de medidas de contenção da pandemia.

Apesar do protagonismo que a covid-19 assumiu na época 2019-20, os temas quentes do futebol não se esgotam aí. Destaca-se a centralização dos direitos audiovisuais, legislada para entrar em vigor a partir de 2028-29. Cabe à Liga Portugal e à Federação Portuguesa de Futebol apresentarem um modelo de comercialização até ao final da época 2025-26, o que a EY entende ser um aspeto fundamental para tornar o produto audiovisual mais atrativo, comercial e próximo da realidade internacional.

Estes e outros temas são abordados na 4.ª edição do Anuário do Futebol Profissional Português, que promete ser uma poderosa ferramenta de análise da indústria em Portugal. Este trabalho informa todos os envolvidos, para que a recuperação e o crescimento do ecossistema do Futebol Profissional sejam rápidos e sustentáveis num futuro por que todos ansiamos - em que o público volta aos estádios e se retoma o espetáculo do futebol.

*Partner EY