Os parceiros certos: Juntos vamos mais longe

No Man is an Island transmite a ideia que os seres humanos necessitam de fazer parte de uma comunidade para prosperar. Apesar de esta frase ter sido escrita pelo poeta John Donne no séc. XVII num contexto marcadamente diferente e com referências religiosas, identifico-me plenamente com a ideia subjacente transposta para um contexto empresarial.

Mais do que simplesmente prestar um serviço, procuramos proporcionar uma experiência de exceção, já que é suficiente um elo da cadeia não funcionar para uma planificação atempada não ter o resultado pretendido. Articular bem todos os elementos de um processo de relocation é crítico. Ao acreditar numa perspetiva 360º no que diz respeito ao cliente, contamos com parceiros, numa dimensão de complementaridade, por forma a prestar um leque de serviços mais alargado.

Contudo, a questão que quero abordar não é de todo a eficiência na prestação do serviço em si, que no meu entender é condição sine qua non. Trata-se de muito mais: a partilha da atitude focada na resolução e uma visão holística do cliente, que contribui para a identificação de potenciais necessidades ou focos de descontentamento que, ao se identificarem, podem ser facilmente desbloqueados, contribuindo de forma inequívoca para um crescente grau de satisfação do cliente.

A meu ver não se trata de ter um leque alargado de parceiros. Trata-se sim dos parceiros certos para construir um ecossistema profissional que transmita confiança. É por isso importante que exista uma filosofia empresarial semelhante, em que se partilham dos mesmos valores e visão. No âmbito da prestação de serviços que envolve relocation, numa esfera marcadamente multicultural, a segurança e a confiança para dar o passo em frente assumem uma relevância particular porque, além das consequências normais da tomada de uma melhor ou pior decisão, tem implicações diretas na qualidade de vida desejada e no agregado familiar, se for o caso.

Portugal continua a sofrer de um grande déficie de marca, apesar das nossas características inatas, muito elogiadas e da nossa destacada simpatia e autenticidade, pelo menos é o que os nossos clientes nos continuam a transmitir. A vontade e intenção de se instalarem em Portugal mantém-se, tendo apenas sido adiada pelas atuais circunstâncias. Não podemos por isso desperdiçar oportunidades de contacto para transmitir o que temos para oferecer como País, seja qual seja o touchpoint inicial.

Se o ecossistema de parceiros que cada empresa cria à sua volta, respirar a mesma essência, fizer sentido na sua complementaridade e navegar no mesmo sentido, tudo flui mais facilmente, as dificuldades serão seguramente ultrapassadas e o grau de satisfação dos clientes será mais elevado.

Um bom parceiro que antecipa questões com uma visão 360º é um asset incalculável porque a confiança não é passível de ser colocada num contrato, é um bem intangível que cresce do trato e atitude perante o cliente. É desta forma que o Word of Mouth se mantém. Por um lado, de clientes que nos recomendam ao seu entorno. Mas de forma igualmente importante dos nossos parceiros que contribuem directamente para este ecosistema simbiótico em que no company is an Island, juntos vamos mais além.

Alexandra Cesário, founder & Customer Experience Officer