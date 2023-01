Os pobres que paguem a educação

Na educação, as desigualdades aumentam: nos concelhos de grande densidade populacional, como Lisboa, Porto e Cascais, cerca de metade da população escolar frequenta o ensino particular. Estes números só podem querer dizer uma de duas coisas: ou somos um país de gente rica ou as escolas públicas não estão a servir as famílias e metade delas pagam duas vezes a educação, uma através dos impostos, outra através das propinas nas escolas privadas. É, obviamente, a segunda razão.

Há diversos motivos que levam cada vez mais pais a escolher uma escola privada e não pública para os seus filhos e nenhum deles é ideológico - uma vez que da direita à esquerda não existe quem não defenda a massificação da educação, a qualidade do ensino e um sistema público de educação. Além disso, basta ler a biografia de qualquer líder mais popular à esquerda para constatar que nenhum deles levou a ideologia para dentro de casa, muito menos como critério de escolha da educação dos filhos. As razões para isso são mais práticas e prosaicas (as dos líderes de esquerda são só cínicas).

Uma delas (as das famílias), é a importância que os pais dão hoje à educação formal dos filhos, o determinante que consideram ser a escola para o futuro deles e os sacríficos que estão dispostos a fazer para que o percurso escolar seja o melhor. Se a sua morada não coincidir com a escola pública ideal para o projeto de vida que planearam, só lhes resta o ensino privado. E a realidade da esmagadora maioria é que não coincide. Há ainda a questão dos horários e depois as perceções. A perceção de que no ensino privado há um acompanhamento mais personalizado, um ambiente mais protegido, maior proximidade com os pais, projetos diferenciados, ofertas diversificadas, melhor preparação académica, maior exigência e mais respostas às necessidades dos alunos. Ora, se em alguns casos isto é verdade noutros é um enorme engano, mas no ensino privado a última palavra é sempre dos pais; aqui, o mercado funciona. E esse é o seu grande trunfo. As exigências podem ser atendidas, há flexibilidade e as regras imutáveis não vêm ditadas dos sombrios corredores do poder central. Os pais de hoje querem entrar pela escola dentro e a educação quer-se diversificada.

Anos e anos de socialismo, em que a marca de água foi o fim dos contratos de associação - forma de integrar o ensino privado na rede pública e com ele a diversidade - e o fim dos exames e com eles da avaliação do sistema, eis que se chega a um sistema em que são as famílias a sustentar a rede de escolas por dois lados. E não, não são os ricos a abrir cordões à bolsa, até porque não os temos em suficiente número, são todos. São famílias que, com sacrifício,escolhem muitas vezes não ter mais filhos porque não têm dinheiro para mensalidades, para custear o ensino. Pais que sabem que depois do ensino básico e com a exigência do secundário, só com a ajuda de explicadores é que conseguem que os filhos entrem nas universidades públicas. E que só com cursos superiores, que hoje equivalem ao 12.o, aos olhos dos empregadores, é que conseguem ter acesso a entrevistas de emprego para, com sorte acederem a ordenados de 700 euros durante uns anos, até decidirem emigrar.

O estado da nossa educação é mais um exemplo do estrago que os socialistas conseguem fazer quando brincam ao capitalismo. "Ah, mas nós só queríamos corrigir as desigualdades..." É isso, o meu filho também disse que só queria fazer um bolo, depois de pegar fogo à cozinha.

Jurista