Os preços das casas em Portugal

A carência de casas em Portugal é um tema que está na ordem do dia, mas é uma realidade com a qual já nos deparamos há vários anos. Essa escassez tem contribuído significativamente para a subida dos preços das casas, que resultam de uma reação natural do mercado, pois existe uma procura superior à oferta. E perante este cenário, as perspetivas apontam para que os fluxos (da oferta e da procura) não se alterem significativamente e, em consequência, acredito que iremos assistir a uma continuidade do que se verificou em 2021.

Considero que outro fator que pressiona os preços pela via do aumento da procura é o facto de o mercado de arrendamento ser pouco competitivo e em algumas zonas do país quase inexistente. Isto faz com que, em muitos casos, também devido às baixas taxas de juro a compra seja a opção.

A realidade é que o preço das habitações é elevado tendo em conta o rendimento médio dos portugueses, o que cria a necessidade de construir fora das grandes cidades. Com a pandemia, regiões perto da natureza e com preços mais convidativos tornaram-se mais apetecíveis, como é o caso da margem sul do Tejo e do litoral do Alentejo. Além disso, deparamo-nos com uma nova tendência: as famílias procuram casas com áreas maiores, espaços dedicados ao teletrabalho, jardins ou áreas exteriores e, em muitos casos, fora dos grandes centros urbanos.

A construção assume-se cada vez mais como um dos mais importantes drivers da economia portuguesa, aumentando o seu peso no PIB nacional. O seu crescimento está também dependente da evolução do mercado. Mas a verdade é que nos últimos anos construíram-se muito menos casas do que na primeira década do século XXI, e muita da construção e reabilitação dos últimos anos foi direcionada para uma tipologia de imóveis do segmento alto e de luxo, o que naturalmente também influencia no valor médio dos imóveis para venda.

Para promover uma maior estabilidade e melhorar as expectativas do mercado, é importante estimular o investimento privado com mais incentivos fiscais para atrair e reter, em especial, investidores estrangeiros, principalmente agora que terminou a possibilidade de adquirir vistos gold no litoral e nas áreas metropolitanas.

A perspetiva é de que o investimento imobiliário em Portugal continue forte e a bom ritmo em 2022, mas existem vários desafios que o mercado imobiliário tem de enfrentar, resultantes do contexto económico atual, agravado pela crise dos materiais de construção e pela escassez de mão-de-obra. A combinação destas variáveis irá, certamente, provocar um aumento de preços no mercado, mas acredito que se dê num ritmo moderado.

Apesar de todos estes desafios e da realidade atual dos preços das casas em Portugal, confio que o mercado vá continuar dinâmico e a atrair o interesse por parte das famílias e dos investidores, nacionais e estrangeiros, que apostam no nosso mercado residencial e no que o país tem de melhor para oferecer.

Country Manager da UrHome Portugal