Os presentes envenenados do Estado Pai Natal

A enorme dificuldade de despedir em Portugal continua a ser apontada como um dos maiores empecilhos à nossa capacidade de atrair empresas capazes de verdadeiramente potenciar crescimento, desenvolvimento pujante e melhor emprego no país.

Na entrevista das páginas seguintes, Daniela Braga, a portuguesa escolhida para fazer parte dos 12 cérebros a trabalhar a Inteligência Artificial (IA) no governo de Joe Biden e que está ativamente empenhada em aqui ajudar a criar um hub de IA, volta a destacar esse fator como um deal breaker para um país como o nosso, que teria todas as condições para sair fortalecido da transformação do mercado de trabalho e da transição digital aceleradas pela crise da pandemia.

Portugal tem uma localização de exceção, boas infraestruturas, condições de vida únicas, segurança, capacidade tecnológica, excelentes profissionais. Mas continua incapaz de atrair investimento em grande escala. E as razões são simples: continuamos a preferir segurar artificialmente empresas e emprego, fazendo-o depender em grande medida de incentivos para que não se despeça, em vez de apostarmos em estabelecer condições e criar políticas que incentivem a contratação e a vitalidade do mercado laboral; continuamos a taxar brutalmente os rendimentos do trabalho, com efeitos dramáticos no dinheiro disponível dos portugueses e na capacidade das empresas para reforçar e qualificar quadros - é o preço que pagamos pelo desmesurado emprego público e pelo suporte artificial de postos de trabalho que nada valem; continuamos a obrigar as empresas a cumprir mínimos que são para estas impeditivos de recrutar mais e que pouco ou nada beneficiam os trabalhadores; continuamos a penalizar os bons resultados, a dar a mão a quem menos faz e a punir quem melhor e mais longe chega, em nome da igualdade; a castigar quem consegue chegar aos lucros, a erguer barreiras e entraves burocráticos e de outras ordens a quem quer que se atreva a pôr uma ideia de negócio no caminho do sucesso.

Ontem, o INE revelou nova retração na taxa de natalidade em Portugal e esses números traduzem tudo isto. E revelam o lado mais negro da nossa incapacidade de virar a página da subsidiodependência do Estado Pai Natal.

Se queremos travar o contínuo aumento dos anos de trabalho obrigatórios para poder chegar a uma reforma sem penalização e sem passar diretamente do escritório para o lar, temos de criar incentivos ao aumento da população - à natalidade, mas também à imigração, à atração e fixação de empresas que criem trabalho qualificado e por isso bem remunerado. Se queremos que nasçam mais portugueses, temos de dar condições aos que ainda aqui estão para que se sintam seguros para aumentar a família. E aprender de vez que isso não se faz levando-os ao colo, mas abrindo o leque de oportunidades e deixando espaço aos melhores para crescerem e aos restantes para desejarem lá chegar e trabalharem para ser como os primeiros.