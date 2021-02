1) Durante a campanha para a Presidência da República, um candidato insistiu em dividir os portugueses em bons e maus. Que se tenha, simultaneamente, auto classificado como católico, diz da sua seriedade intelectual. Entre os críticos, como seria de esperar, destacaram-se os candidatos da chamada esquerda radical, os mesmos que, a propósito de tudo e de nada, dividem, eles próprios, os portugueses entre maus (os privados) e bons (os dependentes do Estado). Vá lá que não se reclamam católicos!

2) Na sequência de recomendação da Provedora de Justiça, o governo anunciou a criação de um grupo de trabalho para analisar o uso, ou abuso, das chamadas de valor acrescentado em concursos televisivos. Os mais idosos serão os clientes habituais de tal expediente, sem que se apercebam do custo resultante da sua participação. Entretanto, o governo, via a chamada Santa Casa (SCML), criou uma raspadinha, bem sei que não televisionada, cuja receita serviria para apoiar a cultura. Não sei se a comunicação social cabe, ou não, na definição que o governo faz de cultura. Sei que esse tipo de jogos é, objetivamente, um imposto sobre a pobreza e o desespero. À atenção da Provedora de Justiça e do tal grupo de trabalho - a não ser que não seja problema por a SCML ser...pública!

3) O governo anunciou a eleição dos presidentes das Comissões de Coordenação como um primeiro passo num processo de descentralização, quiçá a caminho da regionalização. Dispenso-me de considerações sobre um processo com vencedores negociados. Fico-me por um facto: mais ou menos ao mesmo tempo, o governo decidiu centralizar o processo de aquisição de computadores para as escolas, cativando os recursos necessários. Seria mais eficaz. Os resultados estão à vista! As justificações? Uma trapalhada. Em regra, em Portugal, descentraliza-se a responsabilidade pelo que falha, nunca os recursos necessários ao sucesso. Quando se centraliza, poder de decisão e recursos, e tudo falha, não há responsáveis? Vão ver que são os fabricantes de computadores. Privados, claro está!

Alberto Castro, economista e professor universitário