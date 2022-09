Os que apertam e os que alargam o cinturão

O Conselho de Finanças Públicas preocupou-nos e, de certo modo, descansou-nos esta semana. Se, por um lado, avançou que "não é de excluir uma recessão, por outro, informou o país de que o governo tem margem orçamental efetiva, ou seja líquida, de 700 milhões de euros, até mais, ainda este ano e apesar da crise. Na prática, a folga orçamental daria para descer o IRC de 21% para 13% ou 14% durante um ano. Se houvesse coragem para tal, seria um gigantesco estímulo para o setor empresarial. Hoje os patrões afirmam que já ficariam satisfeitos com uma descida de dois pontos percentuais e mantêm essa expectativa para o Orçamento do Estado de 2023.

A culpa da almofada - que neste caso é boa para os cofres do Estado -, é da inflação. Enquanto os cidadãos e as empresas apertam mais e mais o cinto, o Estado alarga vários buracos no cinturão. Na apresentação do novo estudo sobre perspetivas económicas e orçamentais, o Conselho de Finanças Públicas avança que a receita adicional em impostos e contribuições rondará, em valores brutos, os 4,2 mil milhões de euros, face ao que estava previsto no ano passado.

Estas são as boas notícias e que poderão permitir a Fernando Medina fazer um brilharete no Orçamento de 2023. O governo prevê fechar o ano com défice orçamental de 1,3% do Produto Interno Bruto. Ou como diria o Presidente da República,

Fernando Medina tem aparentemente um espaço de manobra considerável. Assim sendo, não vão faltar pedidos e exigências por parte dos patrões e, por outro lado, pelas centrais sindicais no que diz respeito à política de rendimentos.

Ainda no campo das boas novas, o Instituto Nacional de Estatística divulgou ontem que Portugal registou um excedente de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) nos primeiros três meses deste ano. No acumulado do semestre o excedente foi de 0,8% do PIB, invertendo a tendência do défice de 5,6% registada no período homólogo de 2021. O CFP fala numa "melhoria expressiva" deste indicador face não só aos semestres homólogos de 2020 e 2021, marcados pela pandemia, mas igualmente face a 2019.

As previsões menos boas do CFP prendem-se com a forte preocupação com o desenrolar da guerra na Ucrânia e seus efeitos nas economias europeias e nacional. Os dois pacotes de ajudas lançados pelo executivo, para as famílias e para as empresas, não deverão chegar para colmatar o impacto da alta generalizada de preços e Medina poderá ter de fazer aquilo que não quer: abrir mais os cordões à bolsa.

