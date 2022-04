Os restos dos bancos falidos e meia botija de gás

A inflação assumida pelo governo no novo Orçamento do Estado para 2022 cresceu para 4%, uma quadruplicação relativamente ao valor estimado no documento chumbado por todo o Parlamento - exceto PS - em outubro. Por efeito da guerra que está a abalar toda a Europa com violência, as crises despertadas pela pandemia - falta de matérias-primas, dificuldades logísticas, preços a subir... - intensificaram-se. E a esses fatores, com um continente europeu desproporcionadamente dependente do gás russo para funcionar em plena transformação energética, juntou-se o dramático escalar dos preços da energia e dos combustíveis, por efeito do petróleo, já acima dos 90 dólares, a libertar ondas de choque que fizeram escalar os preços de absolutamente tudo. Uma simples peça de fruta não chega à mercearia sem ser plantada, tratada, colhida, conservada e transportada até à prateleira, antes de ser comprada. E todos esses passos obrigam a gastos energéticos.

Consciente dessas dificuldades acrescidas para as famílias, que viram os custos subir a pique nos últimos dois meses - da gasolina do carro às compras do supermercado -, o governo preparou um conjunto de medidas para ajudar sobretudo os mais pobres. E depois de fazer contas à vida e aos apoios embrulhados para todos, incluindo o desdobramento de escalões no IRS e o abatimento temporário no ISP para tirar uns cêntimos aos 2 euros/litro de combustível que já temos de desembolsar de cada vez que vamos à bomba, apresentou, orgulhoso, um pacote que implica mais 60 euros e o equivalente a meia botija de gás para ajudar quem não tem dinheiro para comer ou viver.

Há mais medidas no Orçamento, claro. E se as famílias não foram esquecidas, o tecido empresarial, do qual dependem o crescimento, o emprego e a riqueza de Portugal, também tem um lugar nas preo- cupações do governo socialista. Por isso mesmo, as empresas foram olhadas com atenção. E se muitas delas viram os seus custos de produção disparar por efeito do preço da energia, da inflação, da falta de matérias-primas, podem agora contar com os apoios expressos na nova proposta de OE para 2022. E até são fáceis de absorver: afinal, serão exatamente as mesmas ajudas previstas meses antes de a guerra rebentar, aditivadas de uns pozinhos no combustível agrícola, nos transportes e no gás. Precisamente o mesmo pacote que gestores e empresários já lamentavam não chegar sequer para começar a resolver os problemas causados pela pandemia e por dois anos de encerramento forçado ou limitações brutais à sua atividade.

Não se pode, porém, acusar o governo de nada ter alterado no novo Orçamento do Estado para 2022. As metas para o crescimento, por exemplo, foram revistas em ligeira baixa, ainda que a ambição das contas certas se mantenha - e bem.

Se o défice podia não baixar tanto e essa almofada ser usada para estimular mais a economia, podia. Se a receita fiscal podia não crescer e esse valor de 3066 milhões de euros extra que se prevê que cheguem aos cofres do Estado à boleia sobretudo do IVA e do IRS ser usado para dar uma mãozinha mais vigorosa às famílias, podia. Mas não com Costa e Medina, que não querem habituar-nos mal.

Em contrapartida, porque há que assegurar a digitalização dos serviços públicos, a função pública vai voltar a engordar, com mais 8100 trabalhadores ao serviço do Estado até ao final do ano, perfazendo um novo recorde absoluto. Ainda que os aumentos previstos para os funcionários permaneçam guiados pela inflação antes prevista, não indo portanto além dos 0,9% mesmo que os preços esteja a escalar quase 4,5%.

E para continuar a limpar os restos dos bancos falidos nos idos anos de 2008 (BPN) e 2015 (Banif) estão ainda previstas módicas quantias que - mesmo tendo o ministro das Finanças assegurado que não entrará mais um cêntimo dos seus no Novo Banco - somadas equivalem a 300 milhões de euros da despesa inscrita nas contas de Costa e Medina. Mais de cinco vezes o valor reservado para ajudar as 830 mil famílias mais pobres do país com o tal envelope mensal de 60 euros e meia botija de gás.