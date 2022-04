Os sete pecados orçamentais

Sem surpresas, o Orçamento do Estado para 2022 (OE) tecido por João Leão, com o guião original levemente adaptado por Fernando Medina às enormes incógnitas e dificuldades criadas pelas crises que a guerra na Ucrânia despertou, foi aprovado pela maioria socialista. Politicamente, não há verdadeiramente justiça na aparente surpresa de uma esquerda que rejeitou os presentes que António Costa lhe oferecia, tão pouco ao espanto da direita perante o consistente virar de costas do primeiro-ministro a quem nunca deu voz, nem sequer quando foi confrontado com a ameaça de chumbo orçamental pelos parceiros da geringonça.

Dito isto, há muitas e válidas razões de queixa de quem esperava mais deste OE, cuja maior virtude é apostar nas contas certas para não tornar a cair da cadeira de bom aluno em Bruxelas - o que nos roubaria a boa vontade de quem poderá dar-nos a mão se não passarmos ilesos no teste da retirada dos programas de apoio do BCE.

Das estruturas sindicais, que não entendem porque se privilegia o défice historicamente baixo em vez de dar maior atenção e suporte às famílias num momento tão complicado, em que todas as contas sobem a pique e os salários não acompanham; aos representantes dos diferentes setores de atividade, que não sabem como as empresas vão conseguir sobreviver e manter empregos com a escassez de matérias-primas a prolongar-se, as dificuldades logísticas a piorar, os custos de produção a disparar e os apoios estatais a constituir uma gota num oceano de dificuldades, não há quem encontre verdadeiro suporte neste OE.

Mas há pior. Conforme apontou nesta semana o Conselho das Finanças Públicas, o Orçamento para 2022 pode parecer relativamente seguro, mas os riscos que acarreta são suficientes para não apenas pôr em causa o objetivo do défice nos 1,9% do PIB como engordar ainda mais o monstro da dívida pública. Entre os sete pecados do OE2022, destacam-se questões conjunturais, como as incógnitas sobre a guerra mas também a possibilidade de a covid não ser ainda arrumada como endemia e novos surtos ou variantes obrigarem uma vez mais a medidas que restringem a atividade económica - e não necessariamente limitadas ao país. Se as circunstâncias sanitárias piorarem por exemplo em Inglaterra ou nos EUA, não virão as avalanches de turistas em quem depositamos a nossa fé de recuperar receitas ao nível de 2019. Qualquer destas - o que nos leva ao terceiro pecado -, pode motivar novos apoios à economia, ou seja, despesa ou endividamento com a qual o OE2022 não está a contar.

E depois há as questões domésticas, que incluem a possibilidade de ter de se compensar as perdas da TAP pública com novas injeções e a realização de mais transferências para o Novo Banco (mesmo que à boleia da Caixa Geral de Depósitos) - Costa e Medina podem recusá-las todos os dias, mas ao abrigo do Acordo de Capitalização terão de as cumprir se requeridas.

Há ainda, a fechar o leque, a ameaça de o Estado ser obrigado a cumprir pagamentos inesperados a parcerias público-privadas (seja por questão de equilíbrio financeiro seja pela decisão em ações arbitrais em curso); bem como a possibilidade de as contas feitas à poupança com a limpeza de gorduras do Estado estarem sobredimensionadas.

O primeiro teste ao ministro das Finanças será a habilidade para fintar estas sete ameaças. Mas essa será apenas a primeira - e a mais simples - de muitas batalhas para as quais Medina terá de se armar.