Os tempos mudam, mas as crianças não

Existirão sempre os carismáticos, os preguiçosos, os piores alunos, os cómicos, os conciliadores, os tímidos, os chicos-espertos, os mauzinhos, os namoradeiros, os medrosos, os intelectuais e os que não são nada disto. Existirão sempre guerras, conflitos, desgostos, maldades, desilusões, medo. Existirão sempre vencedores e vencidos, vítimas e agressores, seguidores e líderes.

Os tempos mudam, mas os recreios são sempre iguais. O que se passa naquelas arenas - não aconselháveis a adultos sensíveis - continua a ser tenso e intenso. É ali que os nossos filhos são largados aos leões. Aprendem com os melhores a serem intolerantes, implacáveis com os mais fracos, cruéis com as vulnerabilidades. Naquelas horas em que são apenas eles com eles, sem adultos a liderarem ou a interferirem nas interações, vale tudo. Vale gozar, achincalhar, trair, mentir e magoar. A dinâmica de grupo, a lei do mais forte e a de Talião (olho por olho, dente por dente) são a regra. É assim a nossa natureza e é assim a deles, que estão em estado bruto.

Os brincadeiras e as modas mudam, mas as crianças são sempre iguais. Ganha o mais forte, vai a baliza o mais gordo, a menina da moda e mais bonita pode tudo, a rapariga mais requisitada pelos rapazes é quem manda no grupo e é quem repudia os que não lhe agradam. As brincadeiras não são a brincar: são coisas sérias onde cada um mostra o que vale, o que não vale, os seus medos e as suas vulnerabilidades, os seus talentos e as suas fragilidades. É sempre uma prova de coragem, um risco ou um exercício de poder. Porque ali não há piedade.

Não se brinca quando se é criança. Usar óculos continua a ser sinal de fraqueza, ser aselha no futebol uma prova de incompetência e uma deficiência é quase uma vergonha.

As crianças não mudam, os recreios não mudaram e as brincadeiras continuam a ser sobre o mesmo e com os mesmos objetivos: quem ganha e quem perde, quem tem mais e quem tem menos, quem é melhor e quem é pior.

Aquilo que mudou foram os pais. Os pais infantilizaram-se, desceram de nível e à arena dos recreios. Não para ditarem regras, para interferirem, atenuarem as batalhas, os traumas, os conflitos ou o bullying. Os pais desceram ao recreio para competirem como filhos e com os filhos.

Os pais mudaram e hoje têm mais pavor de ter um filho vítima de bullying do que um filho que seja bully. As queixinhas não são uma indignidade, uma vergonha, mas sinal de franqueza e de lealdade com os adultos. Os pais de hoje glorificam as vitórias dos filhos sem lhes ensinarem humildade; alimentam o carisma das crianças sem lhes mostrarem a responsabilidade da liderança; querem saber de fins e resultados e não dos meios para lá chegar, para os conquistar; privilegiam o sucesso sobre o esforço, a beleza exterior sobre a interior, a moda sobre a simplicidade. A lealdade não é a todo o custo, mas até onde não existir mais esforço.

As crianças não mudam, assim como a natureza não muda, o que mudou foi aquilo que os pais já não ensinam às crianças: a discernir entre o correto e o incorreto, custe-lhes o que custar. E a ausência desta educação é mais uma maldade que se faz aos filhos.

Jurista