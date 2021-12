Os últimos 6 anos da economia portuguesa

No contexto da União Europeia, a economia portuguesa tem tido um desempenho medíocre, seja em termos de criação de riqueza (medida pelo PIB) ou de qualidade de vida, como é atestado, respetivamente, pelo andamento do PIB ou do Índice de Desenvolvimento Humano. Em paralelo, a dívida bruta em percentagem do PIB tem aumentado e os fundos comunitários recebidos continuam expressivos, pelo que estes recursos, não servindo para gerar progresso para todos, estão ao serviço de alguns em territórios específicos.

Mas, porque é assim?

Como sabemos, embora não suficiente, o crescimento económico é condição necessária para o aumento do bem-estar social e requer aumento da quantidade e qualidade dos fatores de produção. Necessita, por isso, de investimento relevante: (i) em capital físico - máquinas e equipamentos - que alimenta o stock de capital existente; (ii) na produção de conhecimento tecnológico que melhora o desempenho desse capital; (iii) na promoção da taxa de natalidade que garante a força de trabalho; (iv) na acumulação de capital humano que torna os trabalhadores mais produtivos, talentosos e inovadores. Para que tal seja possível é, por sua vez, necessário que o país disponha de instituições de qualidade, de competitividade fiscal, e de coesão social e territorial.

A promoção do enquadramento propício ao crescimento económico é da responsabilidade do governo, a quem é confiado o controlo e a administração da nação. No essencial, exige-se do governo que, por via de incentivos adequados, proporcione um ambiente que promova o crescimento. Para tal, deve proteger os direitos de propriedade e promover a eficiência económica, criando um ambiente concorrencial favorável ao investimento em capital físico e em conhecimento tecnológico, e à meritocracia que, ao fazer depender o sucesso individual do esforço, incentiva o investimento em acumulação de capital humano. O governo deve também promover a equidade, proporcionando a igualdade de oportunidades e, assim, por esta via, incentivar a acumulação de capital humano e a própria taxa de natalidade. Deve ainda assegurar em permanência a estabilidade macroeconómica.

O desempenho da economia portuguesa no contexto em que os recursos até abundam - pelo aumento da dívida e pelos fundos comunitários - é a prova de que o governo não cumpre com o que lhe era suposto e patrocina o desperdício de recursos coletivos. Estes serão sempre insuficientes enquanto houver a proteção de interesses particulares em territórios específicos. Não admira, por isso, que: (i) de acordo com o Corruption Perceptions Index, Portugal tenha caído 4 lugares entre 2016 e 2020 passando da 29.ª posição para a 33.ª posição; (ii) no recente Elite Quality Index surja como um país onde é significativa a "captura" do Estado pelas elites; (iii) seja consensual que o sistema de justiça português é cada vez mais ineficaz.

Todos os dados apontam, pois, para a necessidade de reformar o Estado. O que se exige não gera mais despesa pública. Trata-se, apenas, de levantar as amarras e os bloqueios que o Estado mantém sobre a riqueza e a correta afetação dos recursos, que impedem que a riqueza cresça e esteja ao serviço de todos. Trata-se, de reformar o Estado para que se promova a eficiência, a equidade, a estabilidade macroeconómica, o crescimento e a prosperidade económica. Essas reformas deverão tornar as instituições mais inclusivas, reduzir as injustiças ​​​​​​​na partilha dos recursos, tornando o país mais atrativo e mais homogéneo, promovendo a investigação e a inovação, apoiando a inclusão social e territorial, e aumentando a disponibilidade e a qualidade dos serviços públicos.

Se assim for poderemos finalmente entrar na trajetória de países da União Europeia que, partindo de patamares de desenvolvimento inferiores ao nosso, foram capazes de preparar o Estado para uma dinâmica que nos está a remeter para a cauda da união. Só para ter uma ideia do que nos está a acontecer, se se normalizar o PIB per capita real de todos os países para 100, em 2016, observamos que em 2020 esse indicador atingiu o nível de 123,3 na Irlanda, 115 na Lituânia, 114,5 na Roménia, 112,6 na Polónia, 111 na Estónia e na Hungria, 109 na Bulgária, 108,8 na Letónia, 104,5 na Eslovénia, 103,5 no Chipre, 103,2 na Croácia, e apenas 101 (no estagnado) Portugal.

Óscar Afonso, docente da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e sócio fundador do Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF)