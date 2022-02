Os valores, a moral e a política 

O problema, meus amigos, é que os valores não pagam as rendas das casas e a moral não ajuda a encontrar o primeiro emprego. Quando lhes falam dos valores de Abril ou de outros quaisquer, sejam de esquerda, direita, éticos, étnicos, raciais, morais e moralistas ou confessionais, os mais novos, sentadinhos na esplanada da Nova SBE com airpods pendurados nas orelhas, olham para esses génios da política e não percebem uma palavra do seu discurso. Nem o contexto, nem a utilidade destes chavões que não descolam o país da cauda da Europa há décadas. Não percebem, nem querem saber. O 25 de Abril e a I República são coisas do século passado, uma com 50 anos e outra com 100, matérias de um teste de História, mas não são programas de um partido político e muito menos compatíveis com a vista para a praia de Carcavelos da esplanada da SBE.

Os nossos jovens já não confiam nos mais velhos. As gerações que cresceram nos anos 90, altura em que se atirava um caroço para o chão e a Europa enviava mais fundos, entupiu os canos da meritocracia, do elevador social, do crescimento económico, da inovação, etc. Se virmos bem, somos os mesmos de sempre. Mais gordos, mais velhos, com mais cabelos brancos, mas os mesmos de sempre. Os mesmos jornalistas, empresários, donos de clubes de futebol, políticos, comentadores. Pinto da Costa ainda é presidente do FCP, valha-me Deus. Marcelo Rebelo de Sousa é PR e até Pinto Balsemão é o único magnata da comunicação social. Andava eu no liceu e já era assim. Nada mudou, apenas o mundo que nos rodeia.

Os nossos jovens desistiram de nós. Os mais velhos querem as coisas como estão, como as conhecem, e quanto mais velhos mais desconfiam da mudança, da inovação e das prometidas reformas que lá vão prometendo fazer e que obviamente ninguém quer fazer. Isto do zoom já foi a complicação que foi, já chega de inovação por uma década. Reforma, pensões, previsibilidade, emprego para a vida toda, o analógico, uma casinha de férias, está bem assim. Mudar o quê e para quê?

Mas os mais novos querem mudar, querem começar a construir vida deles, mas têm o azar de não viverem nos anos 90. Têm o azar da sorte que nós tivemos. Também não lhes interessa patavina que partidos votaram a CRP ou quais os valores da família - primeiro têm de encontrar casa para constituir e sustentar a dita família e depois lá pensarão nos valores. Mas até lá têm de percorrer o caminho das pedras. Precisam de encontrar empregos onde sejam pagos dignamente, casas que não lhes levem o ordenado todo e um futuro daqueles futuros em que quanto mais se trabalha e se produz, mais rendimento se acumula e mais escolhas se podem fazer. Mais livre se é para assumir compromissos.

Só que os nossos jovens são poucos. São muito poucos e serão cada vez menos. Vivemos num país de e para grisalhos, de pessoas de meia idade ou de idade avançada. Uma pirâmide gorda e anafada que esmaga quem se atreve a crescer. A escola pública perdeu mais de 300 mil alunos na última década, diz o relatório do Conselho Nacional de Educação. 300 mil. E ainda vai perder mais. Os que resistem a este inferno demográfico terão de enfrentar dois desafios gigantes: sustentar a pirâmide que se senta e engorda em cima deles e sobreviver. Por mais que votem, que gritem, que se manifestem, nunca estarão em número suficiente para serem ouvidos.

Não, meus amigos, não são os valores de Abril, a moral, a ética e os bons costumes, a polémica das touradas ou das aulas de cidadania que ajudam a pagar a renda da casa. Devemos mais do que isto às gerações cujas vidas tramámos e penhorámos.

Jurista