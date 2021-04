Otimizar as medidas de apoio às pessoas

Nos EUA durante a atual pandemia o Governo Federal tem vindo a enviar cheques de milhares de Euros a todos os americanos. Trump primeiro e Biden depois criaram os chamados programas de alívio ou de apoio às pessoas. O último foi no montante de 1.400 dólares por pessoa.

A grande vantagem do envio de dinheiro a todos os cidadãos e não apenas aos mais necessitados é que permite agir com rapidez e evita a paralisação da função pública com mais burocracias inerentes ao escrutínio das condições de acesso e da tramitação dos apoios. Evita também a corrupção institucional.

Pode gerar algumas ineficiências - alguns ricos também recebem - mas cujo custo é muito inferior aos ganhos em eficiência e ausência de burocracia.

Em Portugal preferimos complicar. Os apoios são parcelares, por categorias profissionais cada qual com condições de acesso específicas, criando um esquema burocrático complexo, ingerível e permeável ao lobby, às influência políticas, à fraude e à corrupção.

Um esquema que afasta milhares de funcionários públicos das suas funções primordiais e que os coloca a verificar condições de acesso e a processar pagamentos individuais. Paralisam-se assim partes relevantes da função pública. Uma ineficiência completa. E claro, milhares de processos importantes para as pessoas e a para economia ficam atrasados por causa deste desvio de recursos humanos, causando avultados prejuízos à economia. Um desastre organizativo.

Um esquema administrativamente caro que no final falha exatamente no apoio aos mais necessitados.

Porque não, então, substituir estas medidas avulsas, parcelares e incompletas de apoio às pessoas pelo sistema adotado nos Estados Unidos? Um valor igual para todos e enviado regularmente? Naturalmente que este ​​​​​​​seria um montante suplementar, como o é nos EUA e o são as medidas do nosso Governo, continuando em vigor os habituais subsídios de desemprego, RSI, pensões, etc., substituindo apenas os apoios extraordinários criados especificamente para a pandemia.

Falta por outro lado um apoio extraordinário para as rendas atrasadas e para as prestações bancárias de crédito à habitação. Sem ele teremos uma crise imobiliária que se transformará rapidamente numa crise bancária com que todos teremos de arcar. Recordemos que a última crise bancária levou à entrada da Troika, à pauperização da sociedade, à explosão da dívida pública e ao atraso económico.

Este é um apoio essencial para o futuro da nossa economia e poderia ser dado diretamente aos senhorios e às instituições de crédito com a contrapartida do congelamento dos despejos durante três a cinco anos.

Em Portugal, como sempre, falta imaginação, vontade política e arrojo para resolver os problemas antes que seja tarde.

* Economista MBA