Ou há novela ou trapalhada

Quando não anda a atear fogachos internos a combustível de impreparação e falta de noção da realidade, atarefa-se em trapalhadas que inevitavelmente obrigam a enormes esforços para serem desenleadas. Assim funciona aquele que é talvez o mais disfuncional governo que este país já conheceu - para mais, a governar em maioria absoluta. A incapacidade reformista e de adoção de políticas públicas capazes de construir valor só tem paralelo na pontaria para o desastre nas decisões tomadas por impulso e sem sustentação.

E esta semana foi fértil em trapalhada. Sem novos episódios do TAPgate a alimentar a distração coletiva - é certo que se constatou o óbvio, que a CEO demitida ia exigir 3 milhões de indemnização, conforme o DV antecipou na saída precipitada de Christine, numa tentativa desesperada de tirar do fogo um ministro que já chegou à pasta queimado; mas o que é isso perante uma bicicleta arremessada num ministério ou um computador levado e recuperado por espiões da nação?! - de repente percebemos que andam a enganar-nos.

Ao fim de vários dias de truques e faenas, revelou-se a verdade sobre o dito "apoio" às rendas, que o governo anunciara como prova de bonomia: a medida de "ajuda" às famílias foi tomada para parecer, não para de facto ser. O governo escuda-se agora numa emenda à lei que ele próprio talhou há apenas um par de meses e tenta convencer que sempre foi aquela a intenção - a mui nobre intenção. Mas isso só acontece depois das habituais fintas: fez-se a lei, anunciou-se com pompa e depois deu-se uma ordem interna para desviar o cumprimento legal do decreto de forma que chegasse pouco e a poucos. Pretendeu o governo, portanto, contrariar uma lei com um despacho interno, uma ordem de serviço. Aplique-se antes assim, que dói menos aos cofres do Estado. O que, obviamente, não é legal - daí a necessidade de vir corrigir a lei.

Uma vez descoberto o truque e expostas as subsequentes tentativas de dissimulação pela Salomé Pinto, jornalista desta casa, veio o governo tentar convencer-nos que está tudo bem, há "apoio" a chegar às pessoas, que é o que importa. Isso, e que se cumpra o orçamento previsto, mesmo que o valor necessário para ajudar as famílias em dificuldades, com justiça fiscal, fosse quatro vezes superior aos 240 milhões que Medina pôs de parte para financiar a propaganda.

Quem provavelmente não concorda com os governantes que tudo isto disseram e fizeram nos últimos dias é a mãe divorciada com dois filhos a cargo e rendimentos apenas uns euros abaixo do que paga pela mensalidade da casa, que recebeu 44 euros em vez de 200, porque uma nota interna mandou alterar os pressupostos legais. Como não concordarão as famílias cuja taxa de esforço na renda, por qualquer fatalidade, é de 100%, que as Finanças consideraram não ser casos prioritários, antes um caso para esquecer, fingir que nem existe. É o fisco, como se se olhasse ao espelho, a ver em todos os contribuintes que lhe alimentam os vícios bandidos encartados a tentar enganar o próximo.

Resumindo uma trapalhada em três atos, fez-se uma lei, deu-se ordens para que não fosse integralmente cumprida, tentou-se disfarçar as consequências e por fim mudou-se a lei para a moldura que se pretendia usar sem que o povo reparasse. Tudo normal. Basta lembrar outras iniciativas de Costa e companhia, como as acusações ferozes à distribuição, ameaçada com o chicote dos fiscais - que nada encontraram de irregular - para a seguir se emendar a mão e lhes pedir que ajudassem a resolver os problemas a que o governo não soube responder. Ou as sucessivas faltas de respeito aos agricultores, depois de se lhes pedir que fizessem os sacrifícios necessários para não falharem alimentos nas prateleiras. Ou as ameaças de expropriação aos depauperados proprietários, para resolver uma crise de habitação gerada por uma década de ignorância e indiferença.

A trapalhada é tanta que chega a dar para desconfiar se não é estratégia. O programa Mais Habitação é um bom exemplo: abriu-se a caixa de Pandora e libertou-se o que de mais descabido existe, com inconstitucionalidades pelo meio e uma imensa carga de imoralidade - sobretudo se pensarmos que foi desenhado por quem nunca levantou um dedo ou dedicou um edifício à tentativa de resolução de um problema pelos meios à sua disposição -, para mais tarde recuar para uma fórmula péssima e incapaz de trazer soluções, mas que até traz alívio quando comparada com o pecado original.