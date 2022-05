Outra bofetada na União Europeia

Depois de insultar o Presidente alemão por duas vezes, primeiro recusando a sua visita e depois quando este se queixou apelidando-o de diva, a Ucrânia aplicou uma nova bofetada na face rosada da Europa ao anunciar o corte parcialmente do fornecimento de gás russo que passa pelo seu território através de um gasoduto. Sabendo-se da importância do gás russo para certos países europeus esta é uma bofetada bem forte, sonora e insultuosa dada, exatamente, quando a União tem vindo a discutir planos para deixar de importar o gás russo - o que, obviamente, não pode ser feito de um dia para o outro.

Veremos onde conduz esta política. Na Bulgária já começaram os protestos contra a crise económica e social provocada pelo corte do gás russo determinado porque esse país se recusou a pagar as importações em rublos. Em breve teremos crises políticas em outras geografias europeias.

Estas sucessivas humilhações abalam a credibilidade da União Europeia na cena internacional, acabando esta por ser vista como espaço político sem vontade própria e sem meios para defender os seus interesses, enfim um apêndice pouco importante dos Estados Unidos.

Quando Trump decidiu unilateralmente quebrar o acordo que ligava os Estados Unidos, a União Europeia e o Irão sobre o fim do plano nuclear iraniano, a União Europeia decidiu manter o acordo mas viu-se impedida de concretiza os investimentos prometidos porque os americanos ameaçaram sancionar as empresas europeias que trabalhassem no Irão. Ficou então claro que a União Europeia é impotente a nível internacional. O mesmo aconteceu quando os EUA se afastaram do acordo climático, a Europa permaneceu mas não conseguiu qualquer avanço significativo.

Depois das primeiras semanas de guerra é impossível não perceber que o confronto na Ucrânia é entre os Estados Unidos e a Rússia, que está a ser conduzida a nível estratégico pelo Pentágono e no terreno por alguns generais da NATO, como o que foi preso pelos russos em Mariupol, que o Presidente Zelensky é um mero porta-voz dos americanos e que a União Europeia tem sido o peão sacrificado nesta guerra sem sentido. Também já se percebeu que a guerra acabará com uma meia vitória da Rússia no sentido que conquistará uma parte significativa da Ucrânia, resta saber se apenas o Donbass ou o Donbass e toda a faixa litoral ucraniana. Isto, obviamente, se a guerra não escalar para novos patamares ou outras geografias.

A longo prazo a União Europeia será a região mais afetada económica e socialmente. A Alemanha e a França os países que sairão mais enfraquecidos. Os sonhos de independência estratégica europeia desfeitos, a liderança americana da União reforçada com a dependência do gás americano e com a presença de mais tropas americanas em solo europeu. Acabada a guerra poderá a União Europeia continuar no seu atual formato? Muito provavelmente não. Portugal, país atlântico, periférico em relação ao centro da Europa, tem de se reposicionar.